Brutalna akacija: Ukrajinci s Black Hawkom sletjeli usred ruskih ratnih linija - ima snimka!

Ukrajinska vojna obavještajna agencija (HUR) pokrenula je specijalnu operaciju u kojoj sudjeluju zračno-desantne jurišne jedinice u Pokrovsku, Donjecka oblast, pod zapovjedništvom načelnika HUR-a Kirila Budanova.

Reuters je 31. listopada izvijestio da je napad započeo ranije ovog tjedna, kada su ukrajinske specijalne snage sletjele iz helikoptera Black Hawk u područja ugrožena ruskom aktivnošću dronova.

Videozapis koji je agencija vidjela prikazuje najmanje 10 vojnika kako se iskrcavaju na otvorenom polju. Mjesto i datum snimke nisu neovisno provjereni.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Izvori unutar Obrambenih snaga rekli su za Suspilne da su ukrajinske jurišne jedinice ušle u područja Pokrovska za koja su ruski zapovjednici prethodno tvrdili da ih kontroliraju. objavio je Kyiv Independent.

Slijetanje helikoptera na ruski teritorij

Istog dana, novinar The Economista Oliver Carroll podijelio je snimku čiju autentičnost nisu mogli potvrditi i koja naizgled prikazuje slijetanje helikoptera na ruski teritorij u blizini Pokrovska.

New. Hearing Ukraine's military intelligence is conducting a daring counter-offensive near Pokrovsk to reopen key logistics lines. Videos shared with me purport to show a heli drop in areas Russia claims to hold. *Have not been able to verify vids independently. pic.twitter.com/ZGyYfjUD2S — Oliver Carroll (@olliecarroll) October 31, 2025

"Čuvši da ukrajinska vojna obavještajna služba provodi smjelu protuofenzivu u blizini Pokrovska kako bi ponovno otvorila ključne logističke linije", napisao je Carroll na X-u.

Platforma za vojnu analizu DeepState izvijestila je o kontinuiranom ruskom napretku u sektoru Pokrovsk u posljednjih nekoliko dana.

Pokrovsk služi kao glavno cestovno i željezničko čvorište u istočnoj Ukrajini. Njegovo potpuno zauzimanje moglo bi omogućiti daljnji ruski napredak dublje u Donjecku oblast - regiju koju Moskva nastoji u potpunosti okupirati od početka rata protiv Ukrajine 2014. godine.

Prema ukrajinskoj vojsci , 11.000 ruskih vojnika koncentrirano je oko Pokrovska u pokušaju da opkole grad, a predsjednik Volodimir Zelenski rekao je novinarima 27. listopada da ruske snage brojčano nadmašuju ukrajinske branitelje u omjeru osam prema jedan.

Govoreći tijekom posjeta vojnoj bolnici u Moskvi, ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdio je da su i Pokrovsk i napadnuti grad Kupiansk u Harkovskoj oblasti bili okruženi.

POGLEDAJTE VIDEO Prosvjednici u Srbiji traže kraj Vučićeva režima: 'Jurit ću ih dok sam živa...'