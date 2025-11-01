Putin je upravo ostao bez goriva za vojsku! Ukrajinci razvalili 400 km naftovoda, snimke su brutalne

Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) napala je 31. listopada ključni ruski naftovod za vojno gorivo u Moskovskoj oblasti, onesposobivši ključnu rutu opskrbe koju koristi ruska vojska, navodi se u priopćenju agencije.

HUR je izjavio da je meta napada bio naftovod Koltsevoj (Prsten), 400 kilometara duga naftna arterija koja se koristi za opskrbu ruskih oružanih snaga benzinom, dizelom i mlaznim gorivom iz rafinerija u Rjazanju, Nižnjem Novgorodu i Moskvi, objavio je Kyiv Independent.

Navodno su u operaciji istovremeno uništene sve tri glavne cijev u blizini okruga Ramenski, jugoistočno od Moskve. Unatoč mrežama protiv dronova i naoružanom osiguranju, infrastruktura naftovoda uspješno je stavljena izvan upotrebe, rekao je HUR.

"Cjevovod Prsten mogao je godišnje transportirati do 3 milijuna tona mlaznog goriva, kao i milijune tona dizela i benzina", objavio je HUR, nazvavši udar "ozbiljnim udarcem" ruskoj vojnoj logistici i gospodarstvu u Moskovskoj oblasti.

"Naši su udari imali veći utjecaj od sankcija", citiran je u objavi šef HUR-a Kyrylo Budanov.

"To je samo matematička istina. Izravnom akcijom nanijeli smo puno veću štetu Ruskoj Federaciji nego bilo kakvim ekonomskim polugama utjecaja koje su im do sada bile uvedene", dodao je.

Rusko Ministarstvo obrane tvrdi da je tijekom noći presrelo 98 dronova u 10 regija, uključujući 11 iznad Moskovske oblasti, od kojih se šest navodno kretalo prema glavnom gradu, izvijestila je 1. studenog ruska neovisna novinska kuća Meduza.

