Greta deportirana iz Izraela, pa dočekana uz ovacije: 'Želim biti vrlo jasna'

Švedska aktivistica Greta Thunberg stigla je u ponedjeljak u Grčku pred razdraganu masu ljudi koji su je dočekali nakon što ju je, zajedno s više stotina drugih aktivista, Izrael zarobio na otvorenom moru te deportirao zbog pokušaja dopremanja humanitarne pomoći u Gazu.

Izrael je objavio da je protjerao 171 aktivistu u ponedjeljak, uključujući i Gretu Thunberg, čime se broj deportiranih aktivista popeo na 341, od 479 koji su pritvoreni kad je Izrael presreo flotilu koja je pokušala probiti pomorsku blokadu Gaze.

Foto: Costas Baltas/afp/profimedia

Grčko ministarstvo vanjskih poslova reklo je da je 161 aktivist u ponedjeljak doletio u Atenu, uključujući i 22-godišnju Thunberg. Među njima je bilo 27 Grka, kao i državljana približno 20 drugih zemalja.

"Želim biti vrlo jasna. Tamo se događa genocid", rekla je Thunberg okupljenima u zračnoj luci u Ateni, govoreći o izraelskom ratu u Gazi.

"Naši međunarodni sustavi izdaju Palestince. Čak nisu u stanju spriječiti ni najgore zločine", rekla je. "Ono što smo pokušali s globalnom flotilom je aktivirati se kad naše vlade nisu odradile svoju pravnu obavezu."

Što žele aktivisti?

Aktivisti su pokušali doći do Gaze ploveći na brojnim plovilima kako bi dostavili humanitarne zalihe i privukli pozornost na nedaće Gaze, gdje je većina od 2,2 milijuna stanovnika protjerana iz svojih domova, i gdje, prema Ujedinjenima narodima, vlada glad.

Izrael, koji niječe optužbe da provodi genocid u Gazi i kaže da su izvješća o gladi ondje preuveličana, ocijenio je da je flotila reklamni trik koji ide u prilog Hamasu. Prethodno je već pritvorio Thunberg na moru u sličnom nastojanju probijanja blokade u lipnju.

Ranije su švicarski i španjolski aktivisti s flotile rekli da su ih izraelske snage izložile nehumanim uvjetima tijekom pritvora.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova izdalo je priopćenje, popraćeno fotografijama Thunberg u zračnoj luci, rekavši da su ispoštovana zakonska prava svih sudionika i da je jedino nasilje do kojeg je došlo bilo kad je aktivist ugrizao liječnicu u izraelskom zatvoru Ketziot.

Među devet članova flotile koji su stigli kući u Švicarsku, nekoliko njih je ustvrdilo da su bili lišeni mogućnosti spavanja, vode i hrane, kao i to da su ih tukli, da su bili udarani, i zatvarani u kavez, priopćila je grupa koja ih predstavlja.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je te optužbe.

