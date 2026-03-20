Procurile tajne: Svi su se spremali na invaziju, vojnici su planirali dramatičan potez

Danski vojnici koji su u siječnju prebačeni na Grenland bili su spremni dići u zrak ključne piste zračnih luka zbog straha od američkog napada na arktički otok uslijed šokantnih izjava predsjednika Donalda Trumpa, objavila je danska javna televizija DR pozivajući se na 12 izvora iz vrha danske vlade i vojske, te danske saveznike u Francuskoj i Njemačkoj.

Medij je također objavio da su na otok dopremljene zalihe krvi u slučaju da krenu borbe.

Financial Times je objavio da su dva europska dužnosnika kasnije potvrdila izvješće, dok Dansko ministarstvo obrane na upit BBC-ja nije htjelo komentirati slučaj.

Ipak, visoki danski dužnosnik je pod uvjetom anonimnosti za BBC rekao da je "samo ograničen broj ljudi znao za operaciju iz sigurnosnih razloga".

Trump je više puta rekao da želi anektirati Grenland, poluautonomni dio Danske, dok su čelnici otoka i Danske odbijali njegove zahtjeve za pripajanjem otoka.

Izvori su kazali za danski DR da je Kopenhagen tražio od Pariza i Berlina, kao nordijskih zemalja, političku podršku kako bi pokazali snažnu europsku solidarnost te održali zajedničke vojne aktivnosti na Grenlandu.

Ozbiljne pripreme

No, sve je, prema izvorima, skaliralo 3. siječnja kada su elitne američke snage u munjevitoj operaciji u glavnom gradu Caracasu uhvatile venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura. Dan nakon toga, Trump je novinarima rekao da će se "brinuti za Grenland za otprilike dva mjeseca" i ponovio da "nam je Grenland potreban zbog nacionalne sigurnosne situacije".

Visokopozicionirani danski sigurnosni izvor rekao je za DR da "kada Trump stalno govori da želi preuzeti Grenland, a zatim se dogodilo ono što se dogodilo u Venezueli, morali smo sve scenarije shvatiti ozbiljno".

Ubrzo nakon toga, mali vojni kontingent danskih, francuskih, njemačkih, norveških i švedskih vojnika prebačen je u glavni grad Grenlanda Nuuk i Kangerlussuaq, gdje se nalazi zračna luka. Tada je francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio da će početni kntingen pojačati kopnenim, zračnim i pomorskim sredstvima.

DR je rekao da su u naknadnom raspoređivanju sudjelovali elitni danski vojnici i francuski kontingent obučen za ratovanje u hladnim, planinskim područjima. Danski zrakoplovi i francuski ratni brod poslani su prema sjevernom Atlantiku.

Raspoređivanje je predstavljeno kao dio zajedničkih vojnih vježbi pod vodstvom Danske pod nazivom Operacija Arktička izdržljivost - ali pravi razlog bio je priprema za moguću američku invaziju, izvijestio je DR.

Danska je donijela odluku da će se njezini vojnici boriti ako SAD izvrši invaziju, a vojnici su također bili spremni dići u zrak piste u Nuuku i Kangerlussuaqu kako bi spriječili slijetanje američkih vojnih zrakoplova tamo, izvijestila je televizija.

Trump je ipak krajem siječnja stao na loptu i kazao da "neće koristiti silu" i zatražio pregovore.

