Grad pliva, zgrade se urušile od obilnih kiša: Poginulo petero djece i jedna žena

Najmanje šest osoba, uključujući petero djece, poginulo je u nedjelju nakon što se nekoliko zgrada u istočnom predgrađu Mumbaija urušilo od posljedica obilnih kiša koje su unijele poremećaje u promet i dovele do zatvaranja škola u gradu.

U urušavanju nekoliko višekatnica na istoku Mumbaija poginulo je petero djece i jedna žena, objavile su gradske vlasti.

Kiše su uzrokovale i klizišta zbog kojih je zatvorena brza cesta između Mumbaija i Punea, što je dovelo do poremećaja u prometu između dvaju gradova.

Foto: Hindustan Times/Sipa USA/Profimedia

Foto: Punit PARANJPE/AFP/Profimedia

Foto: Punit PARANJPE/AFP/Profimedia

Uz cestovni promet, obilne kiše poremetile su i zračni promet te međugradski željeznički promet, uključujući vlakove između Mumbaija i Punea.

Diljem grada ceste su poplavljene, a škole i sveučilišta u ponedjeljak su zatvorena.

Zbog obilnih kiša na prometnice u Mumbaiju pala su i brojna stabla, usmrtivši najmanje tri osobe od prošlog mjeseca, izvijestili su lokalni mediji.

Foto: Punit PARANJPE/AFP/Profimedia

Foto: Hindustan Times/Sipa USA/Profimedia

U gradu je palo preko 100 milimetara kiše, a na nekim područjima količina oborina dosegnula je i 161 milimetar.

Prema prognozi indijskog meteorološkog zavoda, u ponedjeljak će u mnogim dijelovima regije pasti "vrlo malo do malo" kiše.