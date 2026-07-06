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ZATVORENE ŠKOLE /

Grad pliva, zgrade se urušile od obilnih kiša: Poginulo petero djece i jedna žena

Grad pliva, zgrade se urušile od obilnih kiša: Poginulo petero djece i jedna žena
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Foto: Punit PARANJPE/AFP/Profimedia

Zbog obilnih kiša na prometnice u Mumbaiju pala su i brojna stabla, usmrtivši najmanje tri osobe od prošlog mjeseca

6.7.2026.
6:50
Hina
Punit PARANJPE/AFP/Profimedia
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Najmanje šest osoba, uključujući petero djece, poginulo je u nedjelju nakon što se nekoliko zgrada u istočnom predgrađu Mumbaija urušilo od posljedica obilnih kiša koje su unijele poremećaje u promet i dovele do zatvaranja škola u gradu.

U urušavanju nekoliko višekatnica na istoku Mumbaija poginulo je petero djece i jedna žena, objavile su gradske vlasti.

Kiše su uzrokovale i klizišta zbog kojih je zatvorena brza cesta između Mumbaija i Punea, što je dovelo do poremećaja u prometu između dvaju gradova.

Grad pliva, zgrade se urušile od obilnih kiša: Poginulo petero djece i jedna žena
Foto: Hindustan Times/Sipa USA/Profimedia
Grad pliva, zgrade se urušile od obilnih kiša: Poginulo petero djece i jedna žena
Foto: Punit PARANJPE/AFP/Profimedia
Grad pliva, zgrade se urušile od obilnih kiša: Poginulo petero djece i jedna žena
Foto: Punit PARANJPE/AFP/Profimedia

Uz cestovni promet, obilne kiše poremetile su i zračni promet te međugradski željeznički promet, uključujući vlakove između Mumbaija i Punea.

Diljem grada ceste su poplavljene, a škole i sveučilišta u ponedjeljak su zatvorena.

Zbog obilnih kiša na prometnice u Mumbaiju pala su i brojna stabla, usmrtivši najmanje tri osobe od prošlog mjeseca, izvijestili su lokalni mediji.

Grad pliva, zgrade se urušile od obilnih kiša: Poginulo petero djece i jedna žena
Foto: Punit PARANJPE/AFP/Profimedia
Grad pliva, zgrade se urušile od obilnih kiša: Poginulo petero djece i jedna žena
Foto: Hindustan Times/Sipa USA/Profimedia

U gradu je palo preko 100 milimetara kiše, a na nekim područjima količina oborina dosegnula je i 161 milimetar.

Prema prognozi indijskog meteorološkog zavoda, u ponedjeljak će u mnogim dijelovima regije pasti "vrlo malo do malo" kiše.

IndijaKišažrtveCrna Kronika
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