Promjenjivo na početku tjedna, meteorologinja otkrila gdje su najizgledniji pljuskovi

Polje visokog tlaka zraka malo slabi kako se sjevernije od naših krajeva premješta frontalni poremećaj zbog čega će i do nas stići manja količina vlažnog i nestabilnog zraka. Tjedan će stoga početi nešto promjenjivijim vremenom, a od utorka pretežno ili djelomice sunčano te tek tu i tamo uz poneki pljusak ili malo kiše u popodnevnim satima. Temperatura prava ljetna, dakle danju vruće, osobito na Jadranu.

PONEDJELJAK

Već će od jutra biti promjenljive naoblake, moguće i nešto kiše, posebno upravo ujutro i to od zaostataka noćnih pljuskova na dijelu sjevernog Jadrana i u gorju. Najviše sunčana vremena bit će u Dalmaciji.

Vjetar će uglavnom biti slab, na jugu zemlje puhat će umjerena bura, a prolazno jačeg vjetra može biti i uz pljuskove. Jutarnja temperatura od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva, na moru između 21 i 25, u unutrašnjosti Dalmacije od 16 do 19 Celzije.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj promjenljiva naoblaka te mjestimice kiša ili poneki pljusak praćen grmljavinom i kratkotrajno pojačanim vjetrom. Najviša temperatura od 27 do 30 stupnjeva.

Podjednake vrijednosti temperature očekuju se i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Iako će biti i duljih sunčanih razdoblja uz promjenljivu naoblaku treba računati mjestimice i na mogućnost kiše pa i grmljavine. Osobito će u dijelu Podravine i Podunavlja biti i umjerenog sjeverozapadnog vjetar.

Najviše suha i sunčana vremena bit će u Dalmaciji, no i tu se ne može posve isključiti mogućnost za poneki neverin. Bit će i dalje vruće, a puhat će slab i umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni i zapadni vjetar. Na sjevernom Jadranu i u gorju znatno nestabilnije i uz promjenljivu naoblaku treba računati na mjestimičnu kišu ili pljuskove s kojima može prolazno biti i jačeg vjetra. Temperatura uglavnom od 26 do 31 Celzijevog stupnja.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Idućih dana pretežno ili djelomice sunčano, povremeno uz više oblaka i uz malo kiše ili poneki pljusak, najvjerojatnije u srijedu. U utorak će puhati do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, potom sredinom tjedna vjetar sjevernih smjerova. Temperatura se neće znatnije mijenjati.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na moru u novom tjednu od utorka prevladavajuće sunčano i danju vruće. Uz nešto više oblaka poneki pljusak moguć je u utorak na jugu, a potom uglavnom na sjeveru i to ponajprije u unutrašnjosti Istre i oko Rijeke. Puhat će sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a u četvrtak i petak bura.