Putin je u Münchenu 2007. održao znakovit govor: 'Širenje NATO-a predstavlja ozbiljno provociranje'

U Munchenu se 2007. godine održala Konferencija o sigurnosti na kojoj je sudjelovalo više od 40 zemalja, između ostalog i Rusija. Tako je jedan od uzvanika konfernecije bio i ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je tada održao kritičan govor u kojem je prozvao SAD da provodi politike koje nameće ostalim zemljama te prozvao širenje NATO-a prema ruskim granicama. Vrijeme je to u kojem je američki predsjednik bio George W. Bush.

Putin je uvodno u svom govoru istaknuo kako će iskoristiti svoj govor da kaže što stvarno misli o međunarodnim sigurnosnim problemima koji, kako je rekao, obuhvaćaju više od pitanja vojne i političke stabilnosti.

Istaknuo je kako je svijet prije dva desetljeća postao ideološki i ekonomski podijeljen te da je "Hladni rat ostavio, slikovito rečeno, živo streljivo, misleći pritom na ideološke stereotipe, dvostruke standarde i druge tipične aspekte hladnoratovskog blokovskog razmišljanja".

"Unipolarni svijet koji je bio predložen nakon Hladnog rata također se nije dogodio. Povijest čovječanstva svakako je prošla kroz unipolarna razdoblja i vidjela težnje prema svijetu nadmoći. Međutim, što je unipolarni svijet? (…) To je svijet u kojem je jedan gospodar, jedan suveren. I na kraju krajeva, ovo je pogubno ne samo za sve unutar ovog sustava, već i za suverena jer sam sebe uništava iznutra. A to sigurno nema ništa zajedničko s demokracijom", reko je Putin.

"Usput, Rusiju – nas – neprestano uče o demokraciji. Ali iz nekog razloga oni koji uče nas, ne žele sami učiti", dodao je.

Multipolarni svijet

Nastavio je kako smo danas svjedoci gotovo neobuzdane hiperuborabe vojne sile koja svijet gura u ponor stalnih sukoba u kojem i političko rješenje postaje nemoguće te se preziru temeljna međunarodna prava.

"Jedna je država, a prije svega Sjedinjene Države, prekoračila svoje državne granice u svakom pogledu", izjavio je tada Putin dodavši da je to prije svega vidljivo na gospodarskom, političkom, kulturnom i obrazovnom planu gdje SAD svoju politiku nameće drugim narodima. Upitao je kome se to sviđa te istaknuo da je to "izuzetno opasno".

"To rezultira činjenicom da se nitko ne osjeća sigurnim. Ovo želim naglasiti – nitko se ne osjeća sigurnim! Jer nitko ne može osjetiti da je međunarodno pravo poput kamenog zida koji će ih zaštiti. Naravno da takva politika potiče utrku u naoružanju. (...) Uvjereni smo kako je došlo do odlučujućeg trenutka kada moramo ozbiljno razmisliti o arhitekturi globalne sigurnosti i nastaviti potragu za razumnom ravnotežom između interesa svih sudionika u međunarodnom dijalogu", rekao je.

Nastavio je da je kombinirani BDP zemalja kao što su Indija i Kina veći od onog SAD-a te da je slična situacija u zemljama BRIC-a: Brazila, Rusije, Indija i Kina koje premašuju kumulativni BDP Europske Unije.

"Nema razloga sumnjati u gospodarski potencijal novih središta globalne ekonomije. Rast će se neizbježno pretvoriti u politički utjecaj i ojačati multipolarnost. A tim u vezi značajno raste uloga multipolarne diplomacije", rekao je Putin dodajući kako danas svjedočimo situaciji u kojoj zemlje sudjeluju u vojnim operacijama koje je teško smatrati legitimnima te u kojima strada tisuće civila.

Smanjenje nuklearnih bojevih glava

Nastavio je kako je, nasuprot tome, Rusija imala mirnu tranziciju u demokraciju te mirnu transformaciju sovjetskog režima.

"Uvjeren sam da je jedini mehanizam koji može donositi odluke o korištenju vojne sile kao posljednjeg sredstva Povelja Ujedinjenih naroda. A u vezi s ovim, ili nisam razumio što je naš kolega, talijanski ministar obrane, upravo rekao ili je to što je rekao netočno. U svakom slučaju, shvatio sam da uporaba sile može biti legitimna samo kada je to odluka NATO-a, EU-a. Ako on doista misli tako, onda imamo različite poglede, ili nisam dobro čuo. Uporaba sile može se smatrati legitimnom samo ako je odluku odobrio UN. (…) Uz ovo, potrebno je osigurati da međunarodno pravo ima univerzalni karakter i u koncepciji i primjena njegovih normi. I ne smije se zaboraviti da demokratsko političko djelovanje nužno ide uz raspravu i mukotrpan proces donošenja odluka", rekao je.

Istaknuo je kako su Rusija i SAD dogovorili smanjenje nuklearne strateške ratne sposobnosti na 1700 do 2000 nuklearnih bojevih glava do 31. prosinca 2012. te da Rusija namjerava "striktno ispunjavati preuzete obveze s nadom da će naši patneri također djelovati na transparentan način". Dodao je i kako je Rusija više puta istupala s inicijativama osmišljenima za sprječavanje upotrebe oružja u svemiru te da je pripremila projekt za sporazum o sprječavanju postavljanja oružja u svemiru koji svojim partnerima namjerava poslati kao službeni prijedlog.

Širenje NATO Saveza

"Planovi za proširenje pojedinih elemenata proturaketnog obrambenog sustava na Europu ne mogu pomoći. Kome treba sljedeći korak u, u ovom slučaju, neizbježnoj utrci u naoružanju? Duboko sumnjam da to čine sami Europljani. Raketno oružje s dometom od oko pet do osam tisuća kilometara koje stvarno predstavlja prijetnju Europi ne postoji ni u jednoj takozvanoj problematičnoj zemlji i u bliskoj budućnosti nije predvidljivo. Svako hipotetsko lansiranje, primjerice, sjevernokorejske rakete na američki teritorij kroz zapadnu Europu očito proturječi zakonima balistike. Kako mi kažemo u Rusiji, to bi bilo kao da desnom rukom dohvatiš lijevo uho", rekao je Putin.

Osvrnuo se tada i na ukidanje Varšavskog bloka.

"Prošlo je sedam godina, a samo četiri države su ratificirale taj dokument, uključujući Rusku Federaciju. Zemlje NATO-a otvoreno su izjavile da neće ratificirati ovaj ugovor, uključujući odredbe o bočnim ograničenjima (o raspoređivanju određenih broj oružanih snaga u bočnim zonama), sve dok Rusija ne ukloni svoje vojne baze u Gruziji i Moldaviji. Naša vojska napušta Gruziju, čak i ubrzanim tempom. Kao što svi znaju, riješili smo probleme koje smo imali s gruzijskim kolegama", rekao je dodajući kako je istovremeno NATO stavio svoje snage prema ruskim granicama te da Rusija nastoji ispunjavati svoje obveze ne reagirajući na ove radnje.

"Mislim da je očito da širenje NATO-a nema nikakve veze s modernizacijom samog Saveza ili s osiguranjem sigurnosti u Europi. Naprotiv, predstavlja ozbiljno provociranje koje smanjuje razinu međusobnog povjerenja. I imamo pravo pitati: protiv koga je ovo proširenje namijenjeno? I što se dogodilo s uvjeravanjima naših zapadnih partnera nakon raspada Varšavskog pakta? Gdje su danas te deklaracije? Nitko ih se ne sjeća, ali dozvolit ću si podsjetiti ovu publiku na ono što je rečeno: citirat ću govor glavnog tajnika NATO-a gospodina Woernera u Bruxellesu 17. svibnja 1990. koji je tada rekao da: 'činjenica da smo spremni ne postaviti vojsku NATO-a izvan Njemačkog teritorija, daje Sovjetskom Savezu čvrsto jamstvo sigurnosti'. Gdje su te garancije?", upitao je Putin.

Podsjetio je da je pad Berlinskog zida omogućila i Rusija, a da se sada "pokušavaju nametnuti nove linije razdvajanja i zidovi".

Nuklearno gorivo u miroljubive svrhe

Istaknuo je kako sadašnja međunarodna pravna načela omogućavaju razvoj tehnologija za proizvodnju "nuklearnog goriva u miroljubive svrhe", ali i da se te tehnologije "mogu brzo transformirati u nuklearno oružje", što stvara ozbiljne međunarodne napestosti. Situaciju oko Irana istaknuo je kao jasan primjer toga.

Spomenuo je i aktivnosti Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) te naglasio da "ljudi pokušavaju pretvoriti OESS u vulgarni instrument koji je osmišljen da

promiču vanjskopolitičke interese jedne ili skupine zemalja" te zaključno spomenuo kako od europskih partnera često čuje kritike da bi "Rusija trebala igrati aktivniju ulogu u svjetskim poslovima".

"Teško da nas je potrebno poticati na to. Rusija je zemlja s poviješću koja se proteže više od tisuću godina i uvijek je koristila privilegiju da vodi samostalnu vanjsku politiku. Tu tradiciju danas nećemo promijeniti. Pritom nam je dobro poznato kako se svijet promijenio i imamo realan osjećaj vlastitih prilika i potencijala. I naravno, željeli bismo komunicirati s odgovornim i neovisnim partnerima s kojima mogli bismo raditi zajedno u izgradnji poštenog i demokratskog svjetskog poretka koji bi osigurao sigurnost i prosperitet ne samo za nekolicinu odabranih, već za sve", zaključio je Putin u svom govoru.