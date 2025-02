Šef NATO-a: 'Ukrajini nikada nije bilo obećano članstvo u Savezu'

Čelnici zemalja nikada Ukrajini nisu obećali članstvo u NATO-u ako postigne mirovni sporazum s Rusijom, kazao je novinarima u četvrtak glavni tajnik Sjevernoatlanskog saveza Mark Rutte.

"Moramo se pobrinuti za to da (ruski predsjednik) Vladimir Putin nikada ne pokuša ponovo napasti Ukrajinu, to je ključno, no Ukrajini nikada nije bilo obećano da će u sklopu mirovnog sporazuma postati dio NATO-a", rekao je Rutte.

Europski vođe su ranije u četvrtak upozorili Washington protiv ukrajinskog mirovnog sporazuma s Rusijom iza njihovih leđa dok pokušavaju osigurati mjesto za pregovaračkim stolom nakon što je američki predsjednik Donald Trump razgovarao s Putinom te najavio početak pregovora.

Uznemire europske zemlje

Trumpov potez je uznemirio europske zemlje koje žele imati središnju ulogu u mirovnim pregovorima zato što će bilo kakav dogovor o Ukrajini, koju je Rusija napala prije tri godine, imati posljedice po njihovu sigurnost.

Američki ministar obrane Pete Hegseth je u srijedu rekao da nije realistično da će se Ukrajina vratiti na granice prije 2014. te da ukrajinsko članstvo u NATO-u neće biti dio mirovnog sporazuma.

Rusija je 2014. zauzela i anektirala ukrajinski poluotok Krim.

Europski čelnici tvrde da je jedan od razloga zašto trebaju biti uključeni u pregovore taj što je Washington jasno rekao da očekuje da će oni pružiti sigurnosna jamstva za bilo kakav mirovni sporazum, što bi moglo značiti raspoređivanje europskih vojnika u Ukrajini.

