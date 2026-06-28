Gore ključne rafinerije diljem Rusije: U žestokim udarima dronova poginuli civili s obje strane

Dronovi i topništvo ubili su civile s obje strane rusko-ukrajinske granice tijekom subote, službeno su objavili lokalni dužnosnici.

Jegor Kovalčuk, guverner ruske pogranične regije Brjansk, izjavio je da su ukrajinski dronovi ubili dvije osobe u automobilu, u selu nedaleko od granice dvije zemlje. Uz to je rusko Ministarstvo obrane objavilo da su tijekom subote oborena 124 ukrajinska drona na ruskom nebu.

Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanjin je obznanio da su ruske snage presrele i onesposobile 24 ukrajinska drona koja su se kretala u pravcu Moskve.

Oleksandr Ganža, guverner jugoistočne Dnjepropetrovsk regije, izjavio je da su Rusi izveli napade topništvom i s četrdesetak dronova koji su bili razlog jedne ubijene osobe u blizini grada Nikopolja.

Napadnute rafinerije diljem Rusije

Ukrajina je dronovima napala naftnu infrastrukturu u više ruskih regija. U noći sa subote na nedjelju, bespilotne letjelice izazvale su požar u rafineriji nafte u Slavjansku na Kubanu u regiji Krasnodar.

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Ukrainian drones have attacked the refinery in Slavyansk-na-Kubani—one of Russia's largest oil refineries. pic.twitter.com/aqZrtR3ij9 — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) June 28, 2026

Požar je izbio uslijed pada krhotina drona na postrojenje koje se smatra ključnim dobavljačem goriva za okupirani Krim, potvrdio je regionalni stožer.

Istovremeno je zabilježen i napad u Jaroslavljskoj oblasti, oko 250 kilometara sjeveroistočno od Moskve, gdje je guverner potvrdio ciljanje regije.

❗️❗️🇺🇦🇷🇺 SBU strikes Russia’s Vtorovo oil pumping station for the second time in a month, targeting key fuel supply lines to Moscow during Zelensky’s 40-day operation.



The SBU struck the oil product pumping station “Vtorovo”, which supplies Moscow with fuel, for the second time… pic.twitter.com/6mynZ0Jwma — NSTRIKE (@NSTRIKE1231) June 27, 2026

Napadnuta je i kemijska tvornica Azot u Tuli, ključna za rusku proizvodnju eksploziva. Lokalno stanovništvo, prijavilo je snažan miris amonijaka i nestanke struje, prenosi The Kyiv Independent. Napadi su dio šire i intenzivirane kamapnje Kijeva koja gura ruski energetski sektor prema ozbiljnoj krizi, dok u zemlji raste zabrinutost zbog zaliha goriva.

Rusi napali Kijev

U ranim jutarnjim nedjeljnim satima ruske su snage pokrenule i napad na Kijev balističkim raketama. Aktivirao se ukrajinski sustav protuzračne obrane, ali glavnim ukrajinskim gradom odzvanjale su eksplozije. Zasad nema podataka o mogućim žrtvama ili materijalnoj šteti.