General upozorio na opasnost: Rusija planira potez koji će svijet baciti u kaos?

Sjedinjene Američke Države "jako su zabrinute" zbog ruskih planova da u svemir pošalje nuklearno oružje koje bi moglo izazvati globalni kaos ciljajući satelite, izjavio je načelnik Američkog svemirskog zapovjedništva general Stephen Whiting.

Upozorio je da Moskva razmatra upotrebu nuklearnog protusatelitskog oružja koje bi moglo uništiti tisuće satelita i tako uzrokovati prekid komunikacija diljem svijeta. Taj je scenarij nazvao "svemirskim Pearl Harborom".

"Rusija je sofisticirana svemirska slika koja ulaže u protu-svemirsko oružje. Razmišljaju o postavljanju nuklearnog protusatelitskog oružja u orbitu koje bi ugrozilo sve satelite u niskoj Zemljinoj orbiti. To bi bio ishod koji ne bismo mogli tolerirati", naglasio je u podcastu The Timesa The General & The Journalist, kojeg citira Mirror.

Prema njegovu mišljenju, Rusija vidi SAD i NATO kao prejake protivnike u konvencionalnom ratovanju pa bi napadom na svemirske sustave "poravnao snage na bojno bolju".

Upozorio je da će Rusija već kontinuirano ometa satelitsku komunikaciju i GPS-ove u toj mjeri da "dovodi u opasnost civilne zrakoplove".

Straučnjaci u strahu

Takvi planovi Kremlja su, dodaje Whiting, dio šireg obrasca ruske agresije u svemiru od početka rata u Ukrajini.

Slanje nuklearnog oružja u orbitu kršilo bi Ugovor o svemiru koji je Rusija potpisala. Stručnjaci strahuju da bi nuklearna eksplozija u niskoj Zemljinoj orbiti mogla uništiti do 10.000 satelita, što je oko 80 posto njih koji su trenutačno u svemiru. To bi utjecalo na vojnu obavještajnu službu, komunikacije, internet, telefonske usluge i GPS.

O navodnim ruskim ambicijama počelo se govoriti u veljači 2024. kada su dužnosnici Pentagona o tome upozorili članove Kongresa. Od tada Odbor za obavještajne poslove Zastupničkog doma SAD-a vrši pritisak na Bijelu kuću da deklasificira informacije o tome kako bi političari mogli raspravljati o ozbiljnosti prijetnje.

General Whiting je podijelio da Rusija i Kina brzo stvaraju svemirsko oružje. Peking, prema njegovim riječima, razvija ometače, oružje usmjerene energije i protusatelitske rakete.

Američki general vjeruje da će sljedeći veliki globalni sukob biti rat koji će početi u svemiru. "Cilj je spriječiti da se to dogodi kako bi čovječanstvo nastavilo koristiti sve dobrobiti svemira", zaključio je.

