Pala francuska vlada: Premijer dao ostavku nakon manje od mjesec dana na dužnosti

Francuski premijer Sébastien Lecornu u ponedjeljak je podnio ostavku i to nakon manje od mjesec dana na dužnosti, javlja Sky News.

Elizejska palača priopćila je da je francuski predsjednik Emmanuel Macron prihvatio ostavku.

Odluka je stigla samo nekoliko sati nakon što je Lecornu imenovao svoju vladu i nakon što su politički suparnici zaprijetili da će je srušiti.

Peti premijer u dvije godine

Podsjetimo, Lecornu je u nedjelju objavio da je imenovao svoje ministre. Novi kabinet u ponedjeljak poslijepodne trebao je održati prvi sastanak. Međutim, sastav vlade razljutio je i političke saveznike i protivnike - jedni su kritizirali da je previše desno orijentiran, a drugi tvrdili da je nedovoljno desno.

Lecornu je bio ukupno sedmi Macronov premijer i peti u samo dvije godine.

