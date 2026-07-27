O ovoj fotografiji priča cijeli svijet: 'Ne osuđujem ih'

Fotografija, koju je 24. srpnja snimio Maximilien Lamy tijekom razornih požara u francuskom departmanu Gironde obišla je svijet i postala simbol koji se na društvenim mrežama često tumači kao metafora ljudske ravnodušnosti prema klimatskim promjenama, piše Le Parisien.

Foto: Maximilien LAMY/AFP/Profimedia

Fotografija prikazuje jarko narančasti suncobran, dvije prugaste ležaljke za plažu i par turista koji u daljini promatraju gigantski oblak dima od požara u Girondi s obala jezera Lacanau. Dio je serije snimaka koji se ističu svojom simbolikom i kontrapunktom koji nude u usporedbi s izvještavanjem drugih fotografa i novinara koji su bili u blizini požara.

Foto: Maximilien LAMY/AFP/Profimedia

Tog dana, Maximilien Lamy bio je na odmoru sa svojom kćeri. Bilo je oko 14 sati kada je parkirao. Vidjevši da se situacija pogoršava, pokušao je brzo nešto pojesti prije nego što je napustio područje.

'Okruženje je apokaliptično'

"Šećem plažom Moutchic i fotografiram turiste telefonom. Neki su zapanjeni, drugi nastavljaju svoje aktivnosti. Prizor je apokaliptičan, svjetlo je ludo od dima. Očito sam ovdje u pravo vrijeme", prisjeća se Maximilien Lamy.

"Snimio sam fotografiju jer sam odmah vidio upečatljiv kontrast između njihovog stava, suncobrana i apokaliptične stvari iza njega. Namjera je bila uhvatiti taj kontrast, tu vrlo snažnu simboliku", nastavio je fotograf.

"Ne osuđujem ih, jer ne znam što su mislili u tom trenutku. Jesu li bili ravnodušni ili su se osjećali nemoćno?", dodaje. Malo dalje uz plažu, čovjek gura kolica sa sladoledom, drugi turisti promatraju vatru u daljini i fotografiraju. Čovjek odlučnim korakom ulazi u vodu.

Uništeno 42.000 hektara vegetacije

"Bio sam potpuno otuđen od vijesti, nisam vidio sve AFP-ove objave. Poštovanje ostalim fotografima s vatrogascima. Vidio sam toliko dobrih fotografija. Možda sam imao sreće što sam imao drugačiji kut gledanja", zaključio je, referirajući se na viralnost svoje fotografije.

Požar u Saumosu, koji je pogodio regiju Gironde, jedan je od najrazornijih požara za francuske šume od kraja Drugog svjetskog rata.

Prema najnovijim podacima, požar je djelomično ili potpuno uništio oko 42.000 hektara vegetacije. Najmanje 220.000 ljudi evakuirano je iz predostrožnosti.