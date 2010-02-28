Vjetar brzine do 150 km/h čupao je drveće, a bujice plavile kuće u južnoj, jugozapadnoj i zapadnoj Francuskoj, uz atlantsku obalu. Bez struje je ostalo milijun ljudi.

Četrdeset ljudi poginulo je u Francuskoj, troje u Španjolskoj, po jedno u Njemačkoj i Portugalu. Samo u departmanu Vendee, na zapadu Francuske poginulo je 29 osoba, priopćila je civilna zaštita.

U toj zemlji nestalim se vodi više od deset osoba, a ozlijeđeno ih je 60-ak. Sućut obiteljima stradalih izrazio je francuski predsjednik Nicolas Sarkozy.

Radi se o najgoroj oluji koja je pogodila Francusku od 1999. godine. Oko Pariza pušu vjetrovi brzine 100 km/h, a na atlantskoj obali valovi su visine do osam metara. Francuski radio je javio da je na vrhu Effielovog tornja izmjerena brzina vjetra od čak 175 km/h.

Otkazano je nekoliko desetaka letova iz pariške zračne luke Roissy, a Air France je objavio da je odgođeno 70 letova s aerodroma Charles de Gaulle. Obustavljen je i promet na nekim linijama brzog vlaka od Pariza prema jugu zemlje. Na granici sa Španjolskom u Pirenejima blokirano je oko tisuću kamiona.

Xynthia je prije Francuske prošla Španjolskom i Portugalom. U Portugalu je poginuo 10-godišnji dječak na kojeg je palo stablo dok je igrao nogomet.

U Španjolskoj je život izgubilo troje ljudi.

Na 82-godišnju staricu srušio se zid u mjestu Vilar de Barrio u Galiciji, a dvojica muškaraca poginula su u automobilu koji je udario u stablo koje im se prepriječilo na cesti pokraj Burgosa. Ukupno je oko 100 tisuća domaćinstava ostalo bez struje.

U Španjolskoj se u subotu cijeli dan upozoravalo na dolazak "savršene oluje", a razina opasnosti bila je na najvišoj, "crvenoj" razini, čemu se može zahvaliti što su ljudi većinom ostali u svojim kućama i izbjegli stradanje.

U Njemačkoj je stradao muškarac u automobilu na koji se srušilo stablo. Njegova žena je ozlijeđena.