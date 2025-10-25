Filmski pokušaj bijega naglo prekinut: 'Pao' jedan od najtraženijih bjegunaca

Gotovo filmski pokušaj bijega jednog od najtraženijih bjegunaca na svijetu, naglo je prekinut, a narkobos se sada suočava s optužbama u Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi BBC.

Kubanska vlada je kasno navečer u četvrtak objavila da je izručila kineskog državljanina Zhi Dong Zhang meksičkim vlastima. Samo nekoliko sati kasnije, meksički ministar sigurnosti Omar Harfuch potvrdio je njegovo daljnje izručenje Sjedinjenim Državama, gdje je optužen za trgovinu drogom i pranje novca.

Zhi Dong Zhanga, poznatog pod nekoliko aliasa poput Brat Wang, Pancho i HeHe, američko Ministarstvo pravosuđa optužuje za upravljanje međunarodnom mrežom krijumčarenja fentanila i pranja novca unutar više država, osobito u Kini, Meksiku i SAD-u.

Također na teret mu se stavlja da je bio ključni akter u globalnoj trgovini narkoticima te da je oprao milijune dolara od trgovine drogom za kartel Sinaloa i kartel New Generation Jalisco (CJNG), kao dio široke distribucijske mreže.

"Brat Wang može se smatrati ključnom karikom između meksičkih kartela i kineskih kemijskih kompanija u nabavi kemikalija za fentanil", rekao je bivši agent DEA-e Mike Vigil, dodajući kako je odgovoran i za pretakanje novca od droge u kriptovalute.

Ako bude proglašen krivim mogao bi završiti iza rešetaka strogo čuvanog zatvora u SAD-u, baš poput narkobosova Joaquina "El Chapa" Guzmána ili Ismaela "El Maya" Zambade.

'Skandalozna odluka'

Zhi Dong Zhang uhićen je u listopadu 2024. godine u Mexico Cityju. Prvo je bio smješten u zatvor s najvećim stupnjem sigurnosti, no potom mu je sud odobrio kućni pritvor. Tu odluku je meksička predsjednica Claudia Sheinbaum nazvala "skandaloznom"

Zhi Dong Zhang iz kućnog pritvora je pobjegao navodno kroz otvor u zidu, zatim se privatnim avionom zaputio na Kubu, a na kraju je neuspješno pokušao prijeći u Rusiju. Njegov bijeg još je jedan ponižavajući slučaj za Meksiko - čovjek za kojeg se vjeruje da je vitalna karika u lancu trgovine drogom uspio je nestati doslovno ispred čuvara koji su ga trebali nadzirati.

Bijeg u Rusiju

Kad je Zhang u srpnju 2025. stigao na Kubu, prema službenim informacijama, odmah je krenuo planirati sljedeći korak, odlazak u zemlju koja nema sporazum o izručenju sa SAD-om, preciznije Rusiju. Postoji komercijalna linija Havana - Moskva, a Zhang je uspio doći do karte koristeći krivotvorene dokumente.

Iako njegovi dokumenti na ruskoj granici nisu prošli, Rusi nisu bili svjesni tko je osoba koja se krije iza sumnjivih dokumenata te su nakon kraćeg zadržavanja Zhanga vratile na Kubu. Po povratku u Havanu, kubanske sigurnosne službe već su znale o kome je riječ.

'Karteli već imaju ljude koji će ga zamijeniti'

Sigurnosni analitičari vjeruju da su ga kubanske vlasti zadržavale mjesecima, kako bi ga detaljno ispitale prije nego što su ga poslale natrag u Meksiko i u konačnici dalje u SAD. Meksički ministar javne sigurnosti, Omar Harfuch, požurio je zahvaliti Kubi na suradnji jer ipak su oni spriječili još jedan meksički fijasko s bjeguncem visokog profila.

S obzirom na to da je Zhang proteklu godinu proveo u zatvoru, kućnom pritvoru ili u bijegu, Mike Vigil smatra kako se podzemlje već naviknulo na njegovu odsutnost.

"To zaista neće imati učinka jer karteli već imaju ljude koji ga mogu zamijeniti. Čak ni u slučaju El Chapa, koji je bio figura mnogo većeg kalibra, nije bilo utjecaja na globalni narko-trgovinski lanac", pojašnjava Vigil

Jedan čovjek nije dovoljan

U prvoj godini mandata, američki predsjednik Donald Trump vršio je snažan pritisak na meksičku predsjednicu Sheinbaum da učini više po pitanju krijumčarenja fentanila, a njezina je administracija odgovorila odlučno.

Znatno je povećala zapljene droge u odnosu na prethodnu vlast te je niz osuđenih pripadnika kartela izručila SAD-u na izdržavanje kazni.

Ipak, usporavanje ili dugoročno reduciranje tok fentanila iz Kine prema Amerikama zahtijevat će mnogo više od izručenja jednog čovjeka.

