Spremna europska aplikacija za provjeru dobi: 'Djecu trebaju odgajati roditelji, a ne platforme'

Europska aplikacija za provjeru dobi koju je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila u svojem govoru o stanju Unije 2025. spremna je i uskoro će biti dostupna građanima.

Korisnicima će se omogućiti da besplatno i pristupačno dokažu svoju dob kad pristupaju internetskim platformama, a cilj joj je zaštititi djecu od štetnog ili nezakonitog sadržaja.

"Djecu trebaju odgajati roditelji, a ne platforme", izjavila je predsjednica von der Leyen u izjavi koju je objavila s izvršnom potpredsjednicom Hennom Virkkunen.

Aplikacija će biti prilagođena korisnicima, usklađena s visokim standardima privatnosti i dostupna na svim uređajima, a njezin će izvorni kod biti otvoren kako bi je mogle upotrebljavati i partnerske zemlje EU-a.

