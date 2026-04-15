FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
CILJ JE ZAŠTITITI NAJMLAĐE /

Spremna europska aplikacija za provjeru dobi: 'Djecu trebaju odgajati roditelji, a ne platforme'

Spremna europska aplikacija za provjeru dobi: 'Djecu trebaju odgajati roditelji, a ne platforme'
×
Foto: Alexandra BEIER/AFP/Profimedia

Cilj aplikacije je zaštititi djecu od štetnog ili nezakonitog sadržaja

15.4.2026.
16:30
danas.hr
Alexandra BEIER/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Europska aplikacija za provjeru dobi koju je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila u svojem govoru o stanju Unije 2025. spremna je i uskoro će biti dostupna građanima. 

Korisnicima će se omogućiti da besplatno i pristupačno dokažu svoju dob kad pristupaju internetskim platformama, a cilj joj je zaštititi djecu od štetnog ili nezakonitog sadržaja.

"Djecu trebaju odgajati roditelji, a ne platforme", izjavila je predsjednica von der Leyen u izjavi koju je objavila s izvršnom potpredsjednicom Hennom Virkkunen.

Aplikacija će biti prilagođena korisnicima, usklađena s visokim standardima privatnosti i dostupna na svim uređajima, a njezin će izvorni kod biti otvoren kako bi je mogle upotrebljavati i partnerske zemlje EU-a.

Cijelu izjavu možete pročitati OVDJE.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike