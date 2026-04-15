Spremna europska aplikacija za provjeru dobi: 'Djecu trebaju odgajati roditelji, a ne platforme'
Cilj aplikacije je zaštititi djecu od štetnog ili nezakonitog sadržaja
Europska aplikacija za provjeru dobi koju je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila u svojem govoru o stanju Unije 2025. spremna je i uskoro će biti dostupna građanima.
Korisnicima će se omogućiti da besplatno i pristupačno dokažu svoju dob kad pristupaju internetskim platformama, a cilj joj je zaštititi djecu od štetnog ili nezakonitog sadržaja.
"Djecu trebaju odgajati roditelji, a ne platforme", izjavila je predsjednica von der Leyen u izjavi koju je objavila s izvršnom potpredsjednicom Hennom Virkkunen.
Aplikacija će biti prilagođena korisnicima, usklađena s visokim standardima privatnosti i dostupna na svim uređajima, a njezin će izvorni kod biti otvoren kako bi je mogle upotrebljavati i partnerske zemlje EU-a.
