Zbog krize na Bliskom istoku, Bruxelles kroji plan za krizne situacije

Komisija provodi savjetovanje s državama članicama o prijedlogu privremenog okvira za mjere državne potpore u kriznim situacijama

Europska komisija prikuplja stajališta država članica o nacrtu prijedloga privremenog okvira za mjere državne potpore u kriznim situacijama radi potpore gospodarstvu EU-a u kontekstu krize na Bliskom istoku, kako je 13. travnja 2026. najavila predsjednica Ursula von der Leyen. Nacrt prijedloga temelji se na članku 107. stavku 3. točki (c) Ugovora o funkcioniranju EU-a, kojim se omogućuje potpora za razvoj određenih gospodarskih djelatnosti i zbog posebnih neočekivanih gospodarskih rizika.

Komisija provodi savjetovanje s državama članicama kako bi prikupila njihova stajališta o ciljanom i privremenom okviru kojim se pridonosi otklanjanju učinaka krize na neke od najizloženijih sektora gospodarstva, kao što su poljoprivreda, ribarstvo, cestovni promet i pomorski promet na kraćim relacijama unutar EU-a. Nacrt prijedloga uključuje i privremenu prilagodbu okvira za državne potpore u sklopu Plana za čistu industriju (CISAF), čime se omogućuju veći intenziteti potpore kako bi se odgovorilo na nagli porast cijena električne energije.

