Cure detalji oko europskog mirovnog protuprijedloga: Ukrajina smije u NATO, stižu strani vojnici?

Europski mirovni protuprijedlog predviđa američka sigurnosna jamstva poput onih koji proizlaze iz članka 5. ugovora o NATO-u, a koji napad na jednu članica smatra napadom na sve, prenijela je u nedjelju agencija Reuters koja je imala uvid u tekst.

U europskom protuprijedlogu se navodi i da je NATO suglasan da trajno ne drži svoje snage u Ukrajini u mirnodopskom razdoblju. U vrijeme mira ukrajinska vojska bila bi ograničena na najviše 800.000 pripadnika. Američki plan postavio je gornju granicu na 600.000 vojnika.

Europa traži i da Ukrajina bude financijski obeštećena uključujući i putem ruske imovine koja će ostati zamrznuta sve dok Rusija ne nadoknadi štetu Ukrajini. Europski prijedlog sadrži i odredbu da Ukrajina neće svoje "okupirane suverene, teritorije" vraćati vojno, nego će voditi pregovore o razmjeni teritorija, a polazište će biti linije kontakta.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Europskim prijedlogom predviđa se održavanje izbora u Ukrajini što je moguće prije nakon potpisivanja mirovnog sporazuma. Reutersov izvor upoznat s tijekom pregovora rekao je da su glavni razgovori između američkog i ukrajinskog izaslanstva u Ženevi o nacrtu plana koji je predstavio Washington za okončanje rata u Ukrajini sada u tijeku.

Britanski dnevnik The Telegraph došao je u posjed europskog prijedloga mirovnog sporazuma za okončanje rata u Ukrajini.

Detaljan popis 24 točke europskog mirovnog protuprijedloga:

Prekid vatre

Okončanje rata te uspostava mehanizama koji će spriječiti njegovo ponavljanje, kako bi se izgradio trajan temelj za stabilan mir i sigurnost.

I Ukrajina i Rusija obvezuju se na potpuni i bezuvjetni prekid vatre u zraku, na kopnu i na moru.

Obje strane odmah započinju pregovore o tehničkoj provedbi nadzora prekida vatre, uz sudjelovanje Sjedinjenih Država i europskih zemalja.

Uvodi se međunarodni nadzor prekida vatre pod vodstvom SAD-a, uz partnere Ukrajine. Nadzor će se uz pomoć dronova, satelita i drugih tehnoloških alata provoditi pretežito na daljinu, uz fleksibilnu kopnenu komponentu za istraživanje navodnih kršenja.

Uspostavit će se mehanizam putem kojeg strane mogu podnositi izvješća o kršenju prekida vatre, istraživati ta kršenja te raspravljati o mjerama za njihovo ispravljanje.

Humanitarna pomoć i razmjena zatvorenika

Rusi će bezuvjetno vratiti svu deportiranu i nezakonito raseljenu ukrajinsku djecu, a proces će podržati svi međunarodni partneri.

Razmjena ratnih zarobljenika po principu "svi za sve". Također, Rusija će pustiti sve civilne pritvorenike.

Nakon osiguranja održivosti prekida vatre, zaraćene strane poduzet će mjere humanitarne pomoći, a to uključuje posjete obiteljima preko linije razdvajanja.

Sigurnosne garancije

Poštivanje suvereniteta Ukrajine i ponovno potvrđivanje. Ukrajina neće biti prisiljena na neutralnost.

Ukrajina dobiva snažne pravno obvezujuće sigurnosne garancije, uključujući one od SAD-a (slično članku 5 NATO-a), kako bi se spriječila buduća agresija.

Nema ograničenja za ukrajinske obrambene snage i obrambenu industriju, uključujući međunarodnu suradnju.

Države jamci bit će ad hoc skupina europskih zemalja i zainteresiranih neeuropskih država. Ukrajina će sama odlučivati o prisutnosti, naoružanju i djelovanju prijateljskih snaga koje pozove na svojem teritoriju.

Članstvo Ukrajine u NATO-u ovisi o konsenzusu unutar Saveza.

Ukrajina postaje članica Europske unije.

Ukrajina je spremna ostati država bez nuklearnog oružja u okviru Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja.

Teritorij

Nakon potpunog i bezuvjetnog primirja, razmatrat će se o teritorijalnim pitanjima.

Teritorijalni pregovori započinju s trenutačne linije razgraničenja.

Nakon što se teritorijalna pitanja dogovore, i Rusija i Ukrajina obvezuju se da ih neće mijenjati silom.

Ukrajina ponovno preuzima kontrolu nad Nuklearnom elektranom Zaporižja (uz sudjelovanje SAD-a) te nad branom Kahovka. Uspostavit će se mehanizam za prijenos kontrole.

Ukrajina uživa neometan prolaz rijekom Dnjiprom i kontrolu nad Kinburnskom prevlakom.

Gospodarstvo i oporavak

Ukrajina i njezini partneri provode gospodarsku suradnju bez ograničenja.

Ukrajina će biti obnovljena i financijski obeštećena. To uključuje i sredstva iz ruskih državnih rezervi koja će ostati zamrznuta dok Rusija ne nadoknadi štetu Ukrajini.

Sankcije nametnute Rusiji od 2014. godine mogu se postupno i djelomično ublažiti nakon postizanja održivog mira, uz mogućnost ponovnog uvođenja u slučaju kršenja mirovnog sporazuma.

Počet će odvojeni pregovori o europskoj sigurnosnoj arhitekturi, uključujući sve države Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi (OSCE).

POGLEDAJTE VIDEO: Zelenski do četvrtka mora prihvati Trumpov mirovni plan: 'To će imati utjecaj na cijeli europski kontinent'