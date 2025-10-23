EU sprema udarac Rusiji: Zelenski otkrio od čega Putin sada strahuje

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izrazio je nadu da će čelnici država članica EU-a na svom samitu u Bruxellesu donijeti odluku o korištenju ruske zamrznute imovine za financijsku pomoć Ukrajini, ističući da se Moskva “jako boji” te odluke.

“Nadam se da će donijeti pozitivnu političku odluku da pomognu Ukrajini na temelju zamrznuti sredstava”, rekao je Zelenski na konferenciji za novinare nakon što je razgovarao s čelnicima EU-a koji su se okupili u četvrtak na samitu u Bruxellesu.

Dodao je da se Rusija “jako boji” odluke da će Europa dati Ukrajini kredit od 140 milijardi eura.

Čelnici EU-a pokušavaju dogovoriti političku odluku kojom bi pozvali Komisiju da što prije predstavi konkretne prijedloge za moguću uporabu zamrznute ruske imovine u skladu s pravom EU-a i međunarodnim pravom.

Komisija tvrdi da postoji pravna mogućnost korištenja tih sredstava, a da to ne bude konfiskacija imovine što je protivno međunarodnom pravu i što bi moglo dovesti do pravne nesigurnosti.

Na pitanje o rezultatu njegova sastanka prošli tjedan s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, Zelenski je rekao: “Rezultat je da nema samita u Budimpešti bez Ukrajine, američke sankcije protiv ruskih naftnih tvrtki, nismo dobili Tomahawke... Nije loše.”

Prije sastanka u Washingtonu, Zelenski se nadao da će od Trumpa dobiti Tomahawke, krstareće rakete dugog dometa. Međutim, Trump je dan prije toga telefonski razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, promijenio mišljenje i najavio skori susret s Putinom u Budimpešti, koji je u međuvremenu otkazan.

Ukrajinski predsjednik je odbacio kao “suludu” rusku ideju o razmjeni teritorija, po kojem bi Ukrajina zamijenila svoj slobodni teritorij za svoj okupirani teritorij, jer bi to značilo dati svoj teritorij a zauzvrat ne dobiti ništa.

