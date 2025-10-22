Putin poludio nakon Trumpove odgode sastanka: Uslijedio krvavi odgovor Moskve, pogođen vrtić

Najmanje sedam osoba, uključujući dvoje djece, ubijeno je tijekom intenzivnih ruskih napada dronovima i projektilima na Ukrajinu, priopćili su dužnosnici.

Vrtić je pogođen u Harkivu, drugom po veličini gradu u Ukrajini, a velika razaranja zabilježena su i u Kijevu. Među 27 ranjenih također ima djece, piše BBC

Nekoliko sati ranije američki predsjednik Donald Trump rekao je da su njegovi planovi za skoriti summit u Budimpešti s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom odgođeni jer nije želio “beskoristan sastanak”.

Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da napadi dokazuju kako Moskva nije pod dovoljno velikim pritiskom zbog svog nastavljenog rata.

Međutim, ruski dužnosnici su u srijedu rekli da pripreme za summit Trump–Putin i dalje traju, osporavajući ocjenu američkog predsjednika da je sastanak stavljen na čekanje.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da datum još nije dogovoren te da su potrebne pažljive pripreme.

Kazao je kako je summit “zajednička želja obaju predsjednika” i da je većina “tračeva i glasina” o njemu netočna.

Razlog odgode su rakete Tomahawk?

Ukrajinski predsjednik stigao je u srijedu u Norvešku na početku europske turneje, nekoliko dana nakon razgovora s Trumpom u Washingtonu prošlog petka, kada nije uspio uvjeriti američkog predsjednika da Ukrajini isporuči dalekometne rakete Tomahawk.

Zelenski je novinarima u Oslu rekao da je Trumpov prijedlog o zamrzavanju bojišnice “dobar kompromis, ali nisam siguran da će ga Putin podržati, i to sam rekao predsjedniku”.

Ukrajinski čelnik izravno je povezao odgodu planiranog summita Trump–Putin sa svojim zahtjevom za američke Tomahawke: “Čim je pitanje dalekometnih raketa postalo manje izgledno za nas, za Ukrajinu, gotovo automatski je Rusija pokazala manji interes za diplomaciju.”

Ruski napadi dronovima i projektilima uslijedili su ubrzo nakon što je ukrajinska vojska objavila da je kasno u utorak pogodila rusku kemijsku tvornicu u pograničnoj regiji Brjansk britanskim projektilima Storm Shadow.

Nazvavši napad “uspješnim pogotkom” koji je probio ruski protuzračni sustav, vojni su dužnosnici rekli da tvornica u Brjansku “proizvodi barut, eksplozive i komponente raketnog goriva koje se koriste u streljivu i projektilima kojima neprijatelj gađa teritorij Ukrajine”.

Rusija je pokrenula invaziju punog opsega na Ukrajinu u veljači 2022. godine, a napadi na ukrajinski glavni grad tijekom noći bili su prvi takvi u gotovo dva tjedna.

Rusija lansirala 405 dronova i 28 projektila

Bračni par u šezdesetima poginuo je kada je dron pogodio njihovu zgradu u visokom neboderu u gradu, a četiri su osobe poginule u široj regiji Kijeva.

Među žrtvama su i 36-godišnja žena, šestomjesečna beba i djevojčica od 12 godina, kada je ruski napad izazvao požar u njihovoj kući u selu Pohrebi, sjeverno od glavnog grada. Muškarac iz obližnjeg sela kasnije je preminuo od ozljeda.

Dužnosnici u Harkivu kasnije su izvijestili da je 40-godišnji muškarac poginuo, a sedam osoba ranjeno u napadu dronom na dječji vrtić. Među šestero ranjenih bilo je djece, a deseci drugih su evakuirani, dodali su.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo navelo je da je Rusija lansirala 405 dronova i 28 projektila, od kojih je 15 bilo balističkih.

Glavni grad bio je pod upozorenjem na balističke projektile veći dio noći, a gradom su odjekivale eksplozije. Do jutra su spasilačke ekipe gasile požare u stambenim zgradama.

Diljem Ukrajine ruski su napadi ponovno ciljali energetsku infrastrukturu, a uvedeni su i izvanredni prekidi opskrbe električnom energijom u nekoliko područja.

Zastupnica iz Kijeva, Inna Sovsun, rekla je za BBC-jev program Newsday da su zračni napadi trajali cijelu noć i da su sigurno bili usmjereni na opskrbu električnom energijom: “Za većinu nas, poput mene, to znači da nemamo struje ni vode.”

