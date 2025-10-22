Milanović očitao lekciju briljantnim stratezima Zapada: 'Napraviti su ono što je neostvarivo'

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović održao je u srijedu predavanje na varaždinskom Fakultetu organizacije i informatike o globalnim izazovima i političkom okruženju poručivši kako cilj Hrvatske treba biti nacionalna otpornost da bi se mogla oduprijeti vanjskim utjecajima.

Milanović je studentima rekao kako cilj Hrvatske treba biti nacionalna otpornost, odnosno snaga da se odupre vanjskim utjecajima, koji mogu biti vidljivi i nevidljivi, te da u razmjeni s drugim državama ima uravnoteženu platnu bilancu.

Nemamo privilegiju SAD-a koji može štampati dolara koliko god hoće i nikome ništa. Amerika živi po posebnim pravila, kao nijedna druga država, svi drugi moraju na neki način opravdati svoj dolar ili euro, istaknuo je.

Hrvatska je kroz sektor usluga, odnosno turizam, zadnjih deset godina po prvi put u svojoj povijesti ostvarivala suficit platne bilance. „To znači da je Hrvatska, koja uvijek izvozi manje mikrofona nego što uveze metli i automobila, to kompenzirala kroz relativno skupe i sofisticirane usluge koje je prodavala europskim i drugim državama, jer to je neka vrsta luksuza. Turizam je luksuz”.

O situaciji u BiH i Ukrajini

Spominjući veliki broj tema osvrnuo se i na Daytonski sporazum, odnosno situaciji u BiH, ustvrdivši kako "Hrvate u BiH maltretiraju".

Naprosto im kradu prava koja su im propisana Daytonskim sporazumom. Što je hrvatska Vlada napravila po tom pitanju? Nešto je - gunđa, to radim ja, ali ja nisam Vlada. Dakle, nemam instrumente da to provedem na način na koji to države rade, kazao je Milanović.

Dobar dio predavanja posvetio je Rusiji i ratnom sukobu Rusije i Ukrajine.

„Rusija je u izolaciji, tko ih izolira? Koliko ima ljudi na zemaljskoj kugli - 8,5 milijardi. Pogledajmo malo distribuciju stanovništva i političkih vlasti u dvjestotinjak država, pa ćemo vidjeti da oni koji izoliraju Putina i Rusiju, zajedno s Japanom i Korejom, obuhvaćaju 12 posto svjetske populacije i 10 posto je neutralno. Ostali nas ne mogu žive vidjeti”, kaže Milanović.

'Briljantni stratezi Zapada'

Ustvrdio je danas postoje samo dvije države na svijetu, kao i prije 50 godina, koje u energetskom i resursnom smislu imaju samodostatnost za vođenje rata, to su SAD i Rusija, ali Kina ne.

„Briljantni stratezi Zapada uspjeli su napraviti ono što je neostvarivo, pomiriti i zbratimiti Rusiju i Kinu, tako da sad imamo dvije najopasnije države na svijetu koje smo napravili prijateljima, umjesto da budu na distanci, da Rusija ima neku nervozu prema Kini, a ne da piju iz kaleža vječnog saveza”, rekao je.

Podsjetivši na riječi Vladka Mačeka - "Kad se veliki tuku, mali idu pod stol”, ocijenio je kako je to odlična startna osnova za razmišljanje, ali nije dobra realizacija. "Kad se veliki tuku, mali ne idu pod stol, mali se maknu od stola. Ja bih tu njegovu maksimu primijenio na naše stanje u svijetu koji se mijenja neprepoznatljivo”, naglasio je Milanović.

Dodao je kako prema njegovom iskustvu Hrvati uglavnom imaju duboko usađen osjećaj skepse i misle si svoje. „To je politika koja je imanentna hrvatskom političkom identitetu”, kazao je Milanović i upozorio da "ništa u povijesti nije determinirano da ne bi moglo biti puno bolje ili gore".

