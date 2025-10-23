Poruka iz Rusije: 'Sankcije brbljivog mirotvorca su proglašenje rata. Naš cilj je uništenje Ukrajine'

Dmitrij Medvedev, blizak Vladimiru Putinu, rekao je da su Sjedinjene Američke Države ruski protivnik, a da je "mirotvorac" Donald Trump sada u potpunosti krenuo na ratni put protiv Rusije, puše Sky News.

U objavi na svom Telegramu, Medvedev kaže:

"Ako je neki od brojnih komentatora još uvijek imao iluzija, evo ih. Sjedinjene Države su naš protivnik, a njihov brbljivi 'mirotvorac' sada je u potpunosti krenuo ratnim putem protiv Rusije. Da, ne bori se uvijek aktivno na strani Kijeva, ali ovo je sada njegov sukob, a ne senilnog Bidena! Naravno da će reći da nije mogao, a da ga ne pritisnu u Kongresu itd. To ne mijenja glavnu poantu: donesene odluke su čin rata protiv Rusije. A sada se Trump u potpunosti povezao s ludom Europom", napisao je Medvedev.

Medvedev kaže da je ruski put do pobjede uništiti Ukrajinu, a ne sklapati "besmislene dogovore“.

Nove američke sankcije su 'kontraproduktivne'

Rusko ministarstvo vanjskih poslova nazvalo je nove američke sankcije "kontraproduktivnima" za pronalaženje mira u Ukrajini.

To je prvi put da čujemo iz Kremlja otkako je Donald Trump nametnuo sankcije dvjema njegovim najvećim naftnim tvrtkama - Rosnjeftu i Lukoilu.

Zatim je jutros EU odobrila i daljnje sankcije.

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je novinarima u Moskvi da ako Trumpova administracija slijedi primjer prethodnih administracija "onda će to biti neuspjeh".

