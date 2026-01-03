Napokon se i Europska unija oglasila o napadu na Venezuelu: 'Maduro nema legitimitet'

Visoka predstavnica EU za vanjsku politiku u subotu je pozvala na suzdržanost nakon američkih napada u Venezueli, poručivši da se "u svim okolnostima" moraju poštovati načela međunarodnog prava.

"Razgovarala sam s državnim tajnikom Marcom Rubiom i našim veleposlanikom u Caracasu. EU pomno prati situaciju u Venezueli", objavila je Kaja Kallas na američkoj društvenoj mreži X.

Ponovivši stav Europske unije o potrebi političke tranzicije u toj zemlji, istaknula je da je "EU više puta naglasila kako gospodin Nicolas Maduro nema legitimitet te da zagovara mirnu tranziciju vlasti".

I have spoken with Secretary of State Marco Rubio and our Ambassador in Caracas. The EU is closely monitoring the situation in Venezuela.



The EU has repeatedly stated that Mr Maduro lacks legitimacy and has defended a peaceful transition. Under all circumstances, the principles… — Kaja Kallas (@kajakallas) January 3, 2026

Poziv na pridržavanje međunarodnog prava

"U svim okolnostima moraju se poštovati načela međunarodnog prava i Povelja Ujedinjenih naroda. Pozivamo na suzdržanost", poručila je Kallas. Dodala je i da je sigurnost građana Europske unije u Venezueli "apsolutni prioritet".

Ranije je vlada Venezuele optužila Sjedinjene Američke Države za napade na civilne i vojne ciljeve u više saveznih država te proglasila izvanredno stanje.

Napadi su uslijedili nakon višemjesečnih napetosti između SAD-a i Venezuele, tijekom kojih je Washington optužio Madura za umiješanost u trgovinu drogom. Maduro je te optužbe odbacio, tvrdeći da nije vođa narkokartela, te je ranije izrazio spremnost na pregovore.

