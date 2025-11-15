Epstein se dopisivao s hrvatskim liječnikom, procurile jezive poruke: 'Sve dobro je zauzeto'

Osuđeni zlostavljač Jeffrey Epstein opisao je princa Andrewa kao "super zabavnog", otkrili su to novi e-mailovi koje je objavio američki Kongres. Objavljena prepiska je pokazala kako je Epstein s bliskim suradnikom hrvatskog podrijetla raspravljao o flertanju sa ženama, ali i poticao ga da se sastane s tadašnjim vojvodom od Yorka na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, piše The Sunday Times.

Iako je princ Andrew u Davosu službeno promovirao Veliku Britaniju kao posebni predstavnik za međunarodnu trgovinu i investicije, Epstein je smatrao da njegov prijatelj ima i druge kvalitete za ponuditi na godišnjem okupljanju moćnih svjetskih lidera.

Razmjena poruka između Epsteina i Borisa Nikolića, bivšeg savjetnika Billa Gatesa, dogodila se u siječnju 2010., samo šest mjeseci nakon što je Epstein pušten iz zatvora na Floridi, gdje je služio kaznu zbog podvođenja maloljetnice za prostituciju.

Nikolić u Davosu

Ime Borisa Nikolića pojavljuje se u mailovima iz 2010. godine, kada je sudjelovao na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Nikolić je odgovorio da se susreo s Epsteinovim prijateljem Billom Clintonom, kao i s tadašnjim francuskim predsjednikom Nicolasom Sarkozyjem te princom Andrewom, ‘jer ima neka pitanja u vezi Microsofta‘.

Zatim je Nikolić rekao da mu je već dosta sastanaka. Kasnije je napisao Epsteinu da bi ‘bilo sjajno da je ovdje. Spomenuo je i da je flertao s 22-godišnjom ženom.

"Upravo sam flertao s 22-godišnjom zgodnom plavušom"... "Drugačija vrsta zabave… Jučer sam upoznao vašeg prijatelja Billa Clintona, a zatim Sarkozyja. Kasnije tijekom dana sastajem se s vašim drugim prijateljem princom Andrewom jer ima neka pitanja u vezi s Microsoftom", odgovorio mu je Nikolić.

"Možeš reći Andrewu da smo prijatelji", poručio mu je Epstein. Tada je Nikolić napomenuo da od princa ne traži ništa zauzvrat, "Da, tražiš. Trebaš se smijati i zabavljati. On je dobar u tome… On je super zabavan", uzvratio mu je Epstein.

"Hvala! Čuo sam da nije toliko zabavan, ali vjerujem vašoj prosudbi. Bilo bi sjajno da ste ovdje. Upravo sam flertao s 22-godišnjom zgodnom plavušom plavih očiju, meksičkom curom. Ispostavilo se da je sa svojim mužem. Nisam ga imao priliku provjeriti. Ali, kao što smo zaključili, sve dobro je zauzeto", odgovorio je Nikolić.

NOT NEWS; Look to photo of Gates, Epstein, Staley, Summers and Boris NIKOLIC. Why Nikolic who suddenly became executor of Epsteins wealth? Well he is the most well known Doctor of subdermal Identifications. https://t.co/37xCUSMfeC pic.twitter.com/ND2wVpyjjh — @yhvhnazarene77 (@yhvhnazarene77) September 27, 2025

Bivši savjetnik Billa Gatesa

Nikolić je rođen u Zagrebu, diplomirao je medicinu, a zatim se preselio u SAD gdje je na Harvardu radio kao imunolog. Njegovi kolege s Harvarda kažu da je pokazivao i snažan interes za primjenu znanstvenih spoznaja i otkrića. Nikolić je, također, autor više desetaka radova, patenata i patentnih aplikacija te suosnivač nekoliko biotehnoloških kompanija.

Uskoro postaje važna figura u biotehnološkom svijetu: surađuje s Billom Gatesom i postaje znanstveni direktor u njegovu istraživačkom centru.

Zakladi Billa i Melinde Gates (BMGF) u Seattleu, osnovanoj 2000. sa 20 milijardi Gatesove privatne imovine, Nikolić se pridružio 2007. godine. U sklopu svoje Zaklade Gates je 2008. godine osnovao ‘bgC3‘ (Bill Gates Catalyst 3), svoj privatni ured, koji su neki američki mediji nazvali Gatesovim tajanstvenim ‘think tankom‘. U travnju 2010. godine Boris Nikolić postao je glavni znanstveni savjetnik u bgC3.

"Boris Nikolić svidio se Gatesu zbog svoje neposrednosti, samopouzdanja, ali i iskustva u primjeni znanja, ispričao je za Jutarnji list jedan Nikolićev kolega sa studija, koji je želio ostati anoniman.

Kao Gatesov znanstveni savjetnik, Boris Nikolić mnogo je boravio na sastancima s moćnim ljudima kao što su rektori uglednih sveučilišta, čelni ljudi Svjetske banke i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

'Princ je sjajan'

Nakon sastanka s Andrewom, Nikolić je Epsteinu javio novo mišljenje o bivšem princu. "On je sjajan… Mislim da bih Davos zamijenio za dobar tjedan mode. Puno zabavnije", napisao je.

Ova razmjena e-mailova dio je zbirke od više od 20.000 dokumenata koje je Odbor za nadzor Zastupničkog doma dobio od Epsteinove ostavštine. Dokumenti su objavljeni prošle srijede u sklopu kongresne istrage o tome zašto osramoćeni financijer nikada nije priveden pravdi na saveznoj razini.

Epstein je, podsjetimo, pronađen mrtav u zatvoru u New Yorku prije šest godina, dok je čekao suđenje zbog optužbi za trgovinu ljudima radi seksualnog iskorištavanja. Objavljeni dokumenti stvaraju dodatni pritisak na Epsteinove bivše suradnike, uključujući Andrewa i američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Obojica bi se mogla suočiti s novim neugodnostima ovaj tjedan, kada se očekuje da će Kongres glasati o prijedlogu za objavljivanje svih Epsteinovih spisa koje posjeduje Ministarstvo pravosuđa SAD-a. Andrewu (65) su prošli mjesec oduzete kraljevske titule te bi uskoro trebao iseliti iz svoje vile Royal Lodge u Windsoru zbog povezanosti s Epsteinom.

Virginia Giuffre, najpoznatija Epsteinova žrtva, tvrdila je da je bila prisiljena na spolni odnos s Andrewom 2001. godine, kada je imala 17 godina, što je on uvijek poricao. Dokumenti bacaju novo svjetlo i na Epsteinove druge moćne veze.

POGLEDAJTE VIDEO: Odriče se bivšeg prijatelja Epsteina, a on ga prati u stopu: Trump u panici, sad mu kriv i Clinton