Macron zaprijetio Kini: 'Mi Europljani ćemo biti prisiljeni poduzeti snažne mjere'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da je tijekom posjeta Kini zaprijetio Pekingu carinama ne poduzme li mjere čiji je cilj smanjiti sve veći višak u trgovini s Europskom unijom.

Tijekom posjeta Kini ranije u prosincu Macron je pozvao čelnike te zemlje da pojačaju suradnju po pitanju "neodrživih" globalnih trgovinskih neravnoteža, geopolitike i okoliša.

"Pokušao sam objasniti Kinezima da je njihov trgovinski višak neodrživ jer uništavaju vlastite kupce, osobito zbog tog što više ne uvoze puno od nas", rekao je Macron u intervjuu koji je u nedjelju objavio francuski dnevnik Les Echos.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Uvođenje carina na kineske proizvode

"Rekao sam im da ćemo mi Europljani, ako oni ne reagiraju, biti prisiljeni u predstojećim mjesecima poduzeti snažne mjere, slijedeći tako primjer Sjedinjenih Država, poput, primjerice uvođenja carina tarifa na kineske proizvode", dodao je.

Trgovinski deficit EU-a s Kinom od 2019. godine porastao je za gotovo 60 posto.

Macron je u prošlosti poticao snažan europski front prema Kini, potičući Bruxelles da primijeni protekcionističke protumjere da bi usporio uvoz kineske robe što negativno utječe na europsku industriju.

Francuski predsjednik također je pozvao kineske tvrtke da ulažu u Europu i da "stvore vrijednost i prilike za Europu".

POGLEDAJTE VIDEO: Kina se obračunala s influencerima, što je s Hrvatskom? Habijan: 'Potrebna je bolja regulacija'