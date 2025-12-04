Dok SAD udara carinama, Kina i Francuska sklapaju pakt s 12 sporazuma: 'Ovo je odlučujuće'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji boravi u posjetu Kini, pozvao je kineskog čelnika Xi Jinpinga na čvršću suradnju u geopolitici, trgovini i zaštiti okoliša, dok Europska unija traži pomoć Kine u okončanju rata u Ukrajini, a Peking traži diplomatske uspjehe u jeku američkih carina.

Veliko poslovno izaslanstvo prati Macrona u njegovu četvrtom državnom posjetu drugom najvećem gospodarstvu na svijetu, dok nastoji ojačati svoje vanjskopolitičke akreditive i osigurati komercijalne ugovore za francusku industriju u nastojanju da revitalizira svoje političko nasljeđe u posljednjim godinama svojeg mandata nakon burnog ljeta i uoči predsjedničkih izbora 2027. godine.

Kina, sa svoje strane, želi ublažiti trgovinske napetosti s Europskom unijom oko svojeg snažno subvencioniranog sektora električnih vozila, istodobno se predstavljajući kao pouzdan trgovinski partner i alternativno tržište SAD-u dok se globalna gospodarstva suočavaju s rizicima recesije koji proizlaze iz carina predsjednika Donalda Trumpa.

"Sada, više nego ikad, dijalog između Kine i Francuske je ključan", rekao je Macron svojem domaćinu tijekom njihova sastanka u četvrtak u Velikoj dvorani naroda u Pekingu. Nastavio je: "Predlažem pozitivnu trostruku agendu za naše odnose, onu geopolitičke stabilnosti, ekonomskog rebalansiranja i ekološke održivosti."

"Moramo se nastaviti okupljati u korist mira i stabilnosti u svijetu", dodao je, misleći na sukob u Ukrajini. "Naša sposobnost suradnje je odlučujuća."

Politička ograničenja opterećuju partnerstvo

Xi će u petak pratiti Macrona u jugozapadnu kinesku pokrajinu Sečuan, što je poseban tretman s obzirom na to da se Xi rijetko pridružuje svjetskim čelnicima u posjeti nakon što napuste Peking.

No, unatoč prividnoj prijateljskoj vezi između njih dvojice, analitičari kažu da značajna politička ograničenja opterećuju njihovo partnerstvo.

Ne očekuje se da će kineski čelnik odobriti dugo očekivanu narudžbu 500 zrakoplova Airbus, jer bi to oslabilo utjecaj Pekinga tijekom trgovinskih pregovora sa SAD-om, koji vrši pritisak za nove obveze kupnje Boeinga.

A svako obećanje u vezi s Ukrajinom koje bi Xi mogao dati Macronu uslijedilo bi nakon nedavnih kineskih uvjeravanja Rusije o kontinuiranoj podršci Kine. EU je također spreman sljedeći mjesec predstaviti nove politike ekonomske sigurnosti kako bi se smanjila ovisnost bloka o Kini.

Potpisali 12 sporazuma

"Bez obzira na to kako se vanjsko okružje mijenja, naše dvije zemlje uvijek bi trebale pokazivati ​​neovisnost i stratešku viziju velikih sila", rekao je Xi Macronu, dodajući da Kina ostaje predana promicanju mira u Ukrajini i Gazi.

Xi je potaknuo Macrona na produbljivanje suradnje u zrakoplovstvu i nuklearnoj energiji, kao i u umjetnoj inteligenciji, zelenom gospodarstvu i biofarmaceutskim proizvodima.

Dvojica čelnika potpisala su 12 sporazuma o suradnji nakon razgovora, koji obuhvaćaju starenje stanovništva, bilateralna ulaganja, nuklearnu energiju i zaštitu pandi.

Kina je sedmi najveći trgovinski partner Francuske, kupujući robu vrijednu oko 35 milijardi dolara svake godine, prema podacima kineske carine. Oko 10 posto tih proizvoda je kozmetika, a dijelovi zrakoplova i alkoholna pića su među ostalim ključnim izvoznim proizvodima.

Sa svoje strane, Francuska uzima kineske proizvode vrijedne oko 45 milijardi dolara, uglavnom pakete niske vrijednosti putem online platformi poput Sheina s jeftinom odjećom, dodacima i gadgetima izravno iz kineskih tvornica, zahvaljujući carinskom izuzeću EU-a za kupnje ispod 150 eura.

