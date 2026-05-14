FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UGUŠIO IH /

Pravomoćna presuda za zločin koji je šokirao BiH: Osuđen na 45 godina zbog ubojstva žene i sina

Pravomoćna presuda za zločin koji je šokirao BiH: Osuđen na 45 godina zbog ubojstva žene i sina
×
Foto: Ilustracija Armin Durgut/PIXSELL

Selimović je u veljači prošle godine u obiteljskome stanu u Kalesiji ugušio suprugu i dijete dok su spavali

14.5.2026.
12:09
Hina
Ilustracija Armin Durgut/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Vrhovni sud Federacije BiH pravomoćno je osudio Emira Selimovića na maksimalnu kaznu od 45 godina zatvora zbog ubojstva supruge Inele Selimović i njihovog maloljetnog sina, zločina koji je zbog svoje okrutnosti potresao javnost. Time je potvrđena presuda Županijskog suda u Tuzli.

Selimović je u veljači prošle godine u obiteljskome stanu u Kalesiji ugušio suprugu i dijete dok su spavali. Za oba ubojstva pojedinačna kazna je iznosila po 44 godine zatvora, nakon čega mu je izrečena jedinstvena kazna od 45 godina. To je najveća kazna predviđena zakonodavstvom u BiH. 

Negirao ubojstvo

Nakon stravičnog zločina Selimović je pobjegao, a za njim je pokrenuta opsežna potraga u kojoj je sudjelovalo više policijskih agencija. Danima se skrivao, dok ga policija na kraju nije locirala i uhitila.

Tijekom sudskog postupka negirao je da je počinio ubojstva, unatoč predstavljenim dokazima. Sudsko vijeće je zaključilo da je zločin počinjen na iznimno podmukao način nad osobama koje nisu imale nikakvu mogućnost obrane.

Dvostruko ubojstvo izazvalo je snažne reakcije javnosti, posebno zbog činjenice da su žrtve bili majka i dijete. Ovaj slučaj postao je jedan od najpotresnijih primjera teškog obiteljskog nasilja u BiH. 

UbojstvoTuzlaBih
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike