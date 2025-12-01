Dvojac iz BiH poginuo u Njemačkoj: Porsche prošao kroz crveno i sudario se s njima

Dvojica državljana Bosne i Hercegovine od 48 i 21 godinu preminula su u teškoj prometnoj nesreći u Münchenu za vikend, a još je jedna osoba iz BiH ozlijeđena kada je vozač Porschea prošao kroz crveno i sudario se s njihovim Renaultom.

Stravična nesreća dogodila se u subotu navečer u ulici Schleißheimer Straße u Münchenu.

Za volanom Porschea bio je 19-godišnji Nijemac koji se vraćao iz izlaska, a pored njega na suvozačkom mjestu njegova vršnjakinja, piše Fenix Magazin.

Foto: Gpmaljevac.com

Trojac iz BiH išao na večeru

Dvadesetsedmogodišnji vozač Renaulta iz BiH krenuo je skretati lijevo dok mu je bilo zeleno i u tom se trenutku sudario s Porscheom koji je prošao kroz crveno. Trojac iz BiH je navodno krenuo na zajedničku večeru kada se dogodila tragedija.

Porsche se prevrnuo i završio na krovu, a Renault u kojem su još bila dvojica muškaraca je potpuno uništen.

Dvojica putnika iz Renaulta su teško ozlijeđena te su preminula iste večeri. Ozlijeđena suvozačica Porschea i vozač Renaulta prevezeni su u bolnicu. Portal GP Maljevac prenosi da je među poginulima 48-godišnjak Safet Šahinović iz Bužima koji živi u Münchenu.

Policija je oduzela vozačku dozvolu 19-godišnjem vozaču Porschea, a više će detalja biti poznato nakon što istraga završi.

