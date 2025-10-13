Dva brza vlaka sudarila se ispred tunela! Pogledajte stravične prizore tragedije u Slovačkoj

U ponedjeljak nešto nakon 10 sati dva brza vlaka sudarila su se u Slovačkoj, u blizini Rožnjave.

Foto: Tv Noviny.sk

Nesreća se dogodila ispred željezničkog tunela u blizini sela Jabloňov nad Turnňou, piše TVNoviny.sk.

Foto: Tv Noviny.sk

Na mjesto nesreće odmah je stiglo nekoliko kola hitne pomoći i spasilački helikopter.

Foto: Tv Noviny.sk

Prema policiji, u vlakovima je bilo mnogo putnika. Prema prvim informacijama, na mjestu događaja ozlijeđeno je 20 osoba.

Foto: Tv Noviny.sk

Prema Slovačkoj željezničkoj tvrtki (ZSSK), nesreća se dogodila na mjestu prelaska na jednokolosiječnu prugu.

Foto: Tv Noviny.sk

Još nije jasno što se točno dogodilo. Nema daljnjih informacija o ozlijeđenima ili nastaloj šteti.

Foto: Tv Noviny.sk

Uskoro više...