Dronovi uočeni iznad Njemačke?! 'Istražujemo radi li se o špijunaži'

Ministarstvo unutarnjih poslova njemačke savezne države Schleswig-Holstein priopćilo je u petak da su tijekom noći uočili dronove te da se istražuje njihova moguća špijunaža i sabotaža.

"Djelomično zbog nedavnih incidenata u Danskoj i drugim europskim zemljama, Schleswig-Holstein je u bliskoj i kontinuiranoj suradnji sa saveznom vladom i njemačkim oružanim snagama", rekla je ministrica unutarnjih poslova Schleswig-Holsteina, Sabine Suetterlin-Waack u priopćenju, javlja Reuters.

Proteklih tjedana ruski dronovi viđeni su iznad Poljske - njih preko 20 - što je dovelo do uzlijetanja NATO-ovih zrakoplova i obaranja nekoliko dronova. Kasnije su tri ruska lovca MiG-31 neovlašteno ušla u zračni prostor Estonije na 12 minuta, što je izazvalo hitnu intervenciju NATO-ovih snaga.

U Danskoj, neidentificirani dronovi viđeni su iznad zračnih luka u Kopenhagenu krajem rujna, što je dovelo do zatvaranja zračnih luka i kašnjenja letova. Iako danske vlasti nisu pronašle dokaze za rusku umiješanost, nazvale su dronove djelom "profesionalnog aktera" i upozorile na visok rizik od ruskog sabotaža.

Ranije je do kršenja zračnog prostora došlo i u Rumunjskoj, što je sve dovelo do višestrukih poziva NATO-a na članak 4 za konzultacije o sigurnosti. Rusija je sve optužbe odbacila kao "neosnovane" dok je NATO pojačao zračne patrole na istočnom krilu, kako bi spriječio daljnje eskalacije.

