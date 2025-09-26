Rusi se opet malo zaigrali: Američki borbeni avioni presreli njihove bombardere i lovce!

Američke vlasti su priopćile da su ruski borbeni zrakoplovi otkriveni u letu u blizini Aljaske deveti put ove godine, piše Metro.co.uk.

SAD i Kanada su u srijedu podigle borbene zrakoplove kako bi identificirale i presrele četiri ruska vojna zrakoplova u Zoni identifikacije protuzračne obrane na Aljasci, prema podacima Sjevernoameričkog zapovjedništva za zračnu obranu (NORAD).

Zona nije dio američkog ili kanadskog zračnog prostora, već područje međunarodnog zračnog prostora s posebnim pravilima.

Zrakoplovi koji ulaze u taj prostor moraju se identificirati ili će se lansirati domaći vojni zrakoplovi kako bi potvrdili identifikaciju.

U floti su bila četiri aviona

NORAD je izjavio da se flota ruskih zrakoplova sastojala od dva bombardera Tu-95 i dva borbena aviona Su-35. U izjavi se dodaje da se takve aktivnosti u blizini Aljaske redovito događaju i ne smatraju se prijetnjom.

Ranije ovog tjedna, NATO je upozorio Rusiju da će odlučno odgovoriti na svako daljnje kršenje njegovog zračnog prostora nakon dva incidenta.

U dva odvojena navrata ovog mjeseca, ruski dronovi su oboreni iznad Poljske, a Estonija je izjavila da su ruski borbeni zrakoplovi uletjeli u njen zračni prostor.

Donald Trump rekao je da članice NATO-a trebaju oboriti ruske zrakoplove koji uđu u njihov zračni prostor, ali se nije obvezao podržati američke saveznike u takvom slučaju.

POGLEDAJTE VIDEO: Dvanaest minuta ruskih MIG-ova nad Estonijom – NATO traži odgovor, Rusija sve demantira!