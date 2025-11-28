FREEMAIL
ZBOG OPORAVKA /

Trump nakon ubojstva gardistice kod Bijele kuće: 'Trajno pauziram migracije iz Trećeg svijeta'
Foto: Aa/abaca/abaca Press/profimedia

Do Trumpovih komentara je došlo nakon smrti pripadnice Nacionalne garde, ustrijeljene iz zasjede blizu Bijele kuće, za koju su istražitelji rekli da je odgovoran afganistanski državljanin

28.11.2025.
8:37
Hina
Aa/abaca/abaca Press/profimedia
Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je rekao da će njegova administracija "trajno pauzirati" migracije iz svih "zemalja trećeg svijeta" kako bi se američkom sustavu omogućio potpun oporavak.

Trump nije imenovao nijednu državu niti objasnio što je mislio pod izrazima "zemlje trećeg svijeta" ni "trajna pauza". Rekao je da će plan uključivati slučajeve koje je odobrila administracija bivšeg predsjednika Joe Bidena.

"Trajno ću pauzirati migracije iz svih zemalja trećeg svijeta kako bih sustavu Sjedinjenih Američkih Država omogućio potpun oporavak, okončao sve milijune Bidenovih nezakonitih ulazaka, uključujući one odobrene automatskog olovkom Pospanog Joe Bidena, i uklonio bilo koga tko nije koristan za SAD", rekao je na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Ukida pogodnosti za 'negrađane'

Trump je kazao da će okončati sve savezne pogodnosti i subvencije za "negrađane", dodajući da će "denaturalizirati migrante koji potkopavaju mir u zemlji" i deportirati bilo kojeg stranog državljanina za koje se bude smatralo da ovise o javnim potporama, da su sigurnosni rizik ili da su "nekompatibilni sa zapadnom civilizacijom".

Bijela kuća i američka služba za državljanstvo i imigraciju (USCIS) nisu zasad odgovorili na Reutersov zahtjev za komentarom.

Preminula pripadnica Nacionalne garde

Do Trumpovih komentara je došlo nakon smrti pripadnice Nacionalne garde, ustrijeljene iz zasjede blizu Bijele kuće, za koju su istražitelji rekli da je odgovoran afganistanski državljanin.

Ranije su dužnosnici ministarstva domovinske sigurnosti rekli da je Trump naredio veliku reviziju azila koje je odobrila Bidenova administracija i takozvanih zelenih karata izdanih državljanima 19 zemalja.

Navodni napadač je dobio azil ove godine dok je predsjednik već bio Trump, prema dokumentu američke vlade u koji je uvid imao Reuters.

USCIS je u srijedu do daljnjega prestao procesuirati sve imigracijske zahtjeve vezane za državljane Afganistana.

"Svrha jest pokušati ostvariti veliko smanjenje nezakonitih i remetilačkih populacija", objasnio je Trump.

