'Kakve cigare i šampanjac!?' Trump zbog 'Bibija' napao predsjednika Izraela: 'Trebao bi se sramiti'

Američki predsjednik Donald Trump pojačao je pritisak na izraelskog predsjednika Isaaca Herzoga tražeći pomilovanje za svog političkog saveznika, premijera Benjamina Netanyahua, koji se suočava s optužbama za primanje mita, javlja Al Jazeera.

Govoreći novinarima u četvrtak, Trump je Netanyahua nazvao „izvanrednim” ratnim vođom, a potom otvoreno kritizirao Herzoga zbog odbijanja da mu dodijeli predsjedničko pomilovanje.

„Imate predsjednika koji mu odbija dati pomilovanje. Mislim da bi se taj čovjek trebao sramiti”, rekao je Trump. Dodao je kako bi izraelska javnost trebala izvršiti pritisak na šefa države da promijeni odluku.

„Sramotno je što mu ga ne daje. Trebao bi mu ga dati”, poručio je.

Izjave dolaze samo dan nakon što je Trump ugostio Netanyahua u Bijeloj kući. Njihov je to sedmi susret otkako se američki predsjednik prošle godine vratio na vlast.

Suđenje i rat u Gazi

Netanyahu je optužen da je primao luksuzne darove u zamjenu za političke usluge te da je razmatrao dogovore s medijskim kućama kako bi osigurao povoljnije izvještavanje o svojoj vladi.

Suđenje je započelo 2020. godine, ali su postupci više puta prekidani zbog geopolitičkih potresa u regiji, uključujući rat u Gazi.

Sjedinjene Države ranije su pozvale Herzoga da razmotri mogućnost amnestije, što je ustavna ovlast izraelskog predsjednika. Međutim, Trumpove najnovije izjave sugeriraju izravnije uključivanje u unutarnja politička pitanja Izraela.

Trump je već javno apelirao na Herzoga za pomilovanje, uključujući i govor u izraelskom parlamentu, Knessetu, prošlog listopada. „Imam ideju: gospodine predsjedniče, zašto mu ne biste dali pomilovanje?” rekao je tada.

U istom je govoru umanjivao težinu optužbi za mito, aludirajući na luksuzne poklone koje je Netanyahu navodno primao. „Cigare i šampanjac - koga je, dovraga, briga za to?” upitao je Trump.

Herzog: Odluka mora slijediti zakon

Herzog je ranije poručio da svaki zahtjev za pomilovanje mora proći redovitu proceduru propisanu zakonom. Njegov ured u četvrtak je ponovno naglasio da je Netanyahuov zahtjev „trenutačno na razmatranju u Ministarstvu pravosuđa radi pribavljanja pravnog mišljenja u skladu s utvrđenim procedurama”.

„Predsjednik Herzog cijeni predsjednika Trumpa zbog njegova značajnog doprinosa Izraelu i njegovoj sigurnosti. Izrael je suverena država kojom upravlja vladavina prava”, stoji u priopćenju izraelskog predsjedništva, koje prenosi Jerusalem Post.

Uz domaće pravne probleme, Netanyahu se suočava i s nalogom za uhićenje Međunarodnog kaznenog suda zbog optužbi za ratne zločine u Gazi, uključujući korištenje izgladnjivanja kao sredstva ratovanja.

Iako se Herzog u zapadnim medijima često prikazuje kao umjereniji političar u odnosu na Netanyahua, izraelski predsjednik također je snažno branio izraelske vojne operacije u Gazi, navodi Al Jazeera.

Na početku rata, nakon napada Hamasa 7. listopada 2023., izjavio je: „Riječ je o cijeloj naciji koja je odgovorna. Ta retorika o civilima koji nisu svjesni, koji nisu uključeni - to jednostavno nije istina. Mogli su se pobuniti. Mogli su se boriti protiv tog zlog režima.”

Njegove riječi kasnije su citirale vodeće organizacije za ljudska prava i istražitelji Ujedinjenih naroda kao pokazatelj, kako navode, genocidne namjere Izraela u Gazi.

