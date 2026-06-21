Trump zaprijetio Iranu novim napadima: 'Zaustavite svoje visoko plaćene predstavnike u Libanonu'

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu novim napadima ako ne spriječi Hezbolah da "uzokuje probleme", dok kontinuirane borbe između Izraela i milicije koju podržava Iran i dalje ugrožavaju pregovore između Washingtona i Teherana.

Trump je u nedjelju objavio najnovije komentare na svojoj platformi Truth Social, samo nekoliko trenutaka nakon što su u Švicarskoj započeli razgovori na visokoj razini između američkih i iranskih predstavnika s ciljem pregovaranja o dugoročnom mirovnom sporazumu nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju ranije ovog tjedna.

Izrael i Hezbolah nastavljaju napade

Po memorandumu koji su dogovorili Teheran i Washington, Izrael i Hezbolah također trebaju zaustaviti svoja neprijateljstva, ali dvije strane nastavljaju razmjenjivati ​​napade.

Libanonska državna Nacionalna novinska agencija (NNA) izvijestila je u nedjelju da je pet osoba, uključujući dijete, ubijeno u izraelskom zračnom napadu na dolinu Beqaa, dok je izraelska vojska također optužila Hezbolah za nastavk napada.

U subotu je Iran izjavio da će poništiti ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, koje je dogovoreno u memorandumu, navodeći kao razlog tekuće izraelske napade u Libanonu.

Trump je uzvratio u nedjelju pozivajući Iran da "odmah zaustavi svoje visoko plaćene" predstavnike u Libanonu kako bi prestali "uzrokovati probleme".

"Ako to ne učine, ponovno ćemo jako udariti Iran, baš kao što smo to učinili prošli tjedan, samo jače!!!", napisao je Trump, referirajući se na izbijanje sukoba s Iranom tjedan dana prije potpisivanja memoranduma.