Trump žestoko zaprijetio i postavio ultimatum: 'Ovo se mora odmah napraviti!'

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je u nedjelju da neće potpisati nijedan drugi zakonski prijedlog dok Kongres ne odobri zakon o biračima za koji demokrati vjeruju da bi određenim biračima uskratio pravo glasa.

U objavi na svojoj platformi Truth Social, Trump je postavio čvrst uvjet za zakon "SAVE America Act", koji je u veljači prošao u Zastupničkom domu pod vodstvom republikanaca, ali se suočava s teškom bitkom u Senatu, koji je također pod kontrolom republikanaca.

"Ja, kao predsjednik, neću potpisivati druge zakone dok ovo ne bude usvojeno", poručio je Trump, koji vikend provodi u svom golf klubu Doral na Floridi.

"To se mora odmah učiniti. Nemojte zakazati"; također je poručio Trump u objavi.

Demokrati: 'To je suzbijanje glasovanja'

Ako zakonodavci usvoje neki zakonski prijedlog, a on ne poduzme ništa deset dana dok Kongres zasjeda, mjera postaje zakon i bez njegova potpisa.

Zakon "SAVE America" zahtijevao bi dokaz o državljanstvu pri registraciji za glasanje na kongresnim izborima u studenom te bi nametnuo kaznene mjere izbornim dužnosnicima koji registriraju bilo koga bez potrebne dokumentacije.

Čelnici Demokratske stranke kažu da taj zakon pokušava suzbiti glasovanje i potkopati njihove izborne šanse u trenutku kada im neovisni analitičari daju prednost za preuzimanje kontrole nad Zastupničkim domom.

Republikance je uzdrmao niz pobjeda demokrata na izvanrednim izborima, a Trumpove posljednje dvije godine mandata mogle bi postati komplicirane ako demokrati ostvare većinu u Zastupničkom domu.

