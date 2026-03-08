FREEMAIL
'NEMOJTE ZAKAZATI' /

Trump žestoko zaprijetio i postavio ultimatum: 'Ovo se mora odmah napraviti!'

Foto: Kyle Mazza/TheNEWS2 via ZUMA/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Čelnici Demokratske stranke kažu da taj zakon pokušava suzbiti glasovanje i potkopati njihove izborne šanse u trenutku kada im neovisni analitičari daju prednost za preuzimanje kontrole nad Zastupničkim domom

8.3.2026.
16:27
HinaErik Sečić
Kyle Mazza/TheNEWS2 via ZUMA/SplashNews.com/Splash/Profimedia
Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je u nedjelju da neće potpisati nijedan drugi zakonski prijedlog dok Kongres ne odobri zakon o biračima za koji demokrati vjeruju da bi određenim biračima uskratio pravo glasa.

U objavi na svojoj platformi Truth Social, Trump je postavio čvrst uvjet za zakon "SAVE America Act", koji je u veljači prošao u Zastupničkom domu pod vodstvom republikanaca, ali se suočava s teškom bitkom u Senatu, koji je također pod kontrolom republikanaca.

"Ja, kao predsjednik, neću potpisivati druge zakone dok ovo ne bude usvojeno", poručio je Trump, koji vikend provodi u svom golf klubu Doral na Floridi.

"To se mora odmah učiniti. Nemojte zakazati"; također je poručio Trump u objavi. 

Demokrati: 'To je suzbijanje glasovanja' 

Ako zakonodavci usvoje neki zakonski prijedlog, a on ne poduzme ništa deset dana dok Kongres zasjeda, mjera postaje zakon i bez njegova potpisa.

Zakon "SAVE America" zahtijevao bi dokaz o državljanstvu pri registraciji za glasanje na kongresnim izborima u studenom te bi nametnuo kaznene mjere izbornim dužnosnicima koji registriraju bilo koga bez potrebne dokumentacije.

Čelnici Demokratske stranke kažu da taj zakon pokušava suzbiti glasovanje i potkopati njihove izborne šanse u trenutku kada im neovisni analitičari daju prednost za preuzimanje kontrole nad Zastupničkim domom.

Republikance je uzdrmao niz pobjeda demokrata na izvanrednim izborima, a Trumpove posljednje dvije godine mandata mogle bi postati komplicirane ako demokrati ostvare većinu u Zastupničkom domu.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump s Izraelom najavljuju novu fazu i jače napade na Iran

