Trump pred svima sprdao JD Vancea: 'Tražio sam krupnijeg gospodina...'

Američki predsjednik Donald Trump uoči obraćanja naciji sudjelovao je u srijedu na uskršnjem ručku u Bijeloj kući te se s govornice obratio okupljenima.

Trump: "Tonight, I'm making a little speech at 9:00 and basically I'm going to tell everybody how great I am." pic.twitter.com/XZo5re6KdA — The Bulwark (@BulwarkOnline) April 1, 2026

"Večeras u 21.00 držim mali govor i zapravo ću reći svima koliko sam sjajan, kakav fenomenalan posao sam napravio", poručio je Trump i nasmijao prisutne.

Sprdao JD Vance

Na istom se događaju šalio s potpredsjednikom JD Vanceom. "Je li JD ovdje?", pitao je Trump i zatim ga pogledom tražio po dvorani.

Trump on negotiations with Iran: "If it doesn't happen, I'm blaming JD Vance. If it does happen I'm taking full credit. No, I think it'll be — I think it has to happen. I think they're desperate." pic.twitter.com/depjfHhZu5 — The Bulwark (@BulwarkOnline) April 1, 2026

"Oh, JD. Smršavio je, malo je tanji. Tražio sam krupnijeg gospodina, a našao sam primjerak savršenog izgleda", rekao je Trump i dodao da "JD radi na velikom dogovoru" te ga je upitao kako napreduje.

"Ako se to ne dogodi, krivim JD Vancea. Ako se dogodi, ja preuzimam sve zasluge. Mora se dogoditi, mislim da su očajni", rekao je Trump, pritom vjerojatno misleći na situaciju s Iranom.

