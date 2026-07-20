Kamere snimile 'najiščekivaniji' trenutak na tribinama: Trump mu je pružio ruku nakon svega

Američki predsjednik Donald Trump susreo se u nedjelju na finalu Svjetskog nogometnog prvenstva u svečanoj loži stadiona MetLife u New Jerseyju s nekoliko čelnika s kojima ima zategnute odnose.

Srdačno je, ipak, pozdravio španjolskog premijera Pedra Sancheza unatoč višemjesečnim napetostima zbog odbijanja Španjolske da poveća obrambene izdatke na pet posto BDP-a, kako je dogovoreno na prošlogodišnjem NATO samitu. Rukovanje dvojice čelnika koji su se sukobljavali oko NATO pitanja i trgovinske politike strani su mediji opisali kao "jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri" i "jednom od najiščekivanijih scena finala".

Trenutak rukovanja snimile su kamere nakon dugog razdoblja političkih napetosti među njima.

Llevo dos horas apostado a la otra parte del estadio con un objetivo 600 mm para hacer esta foto....! pic.twitter.com/p1qE88lihb — Miguel Morenatti (@MiguelMorenatti) July 19, 2026

Nakratko zakopali 'ratne sjekire'

Trump je oštro kritizirao Španjolsku jer nije povećala svoj obrambeni proračun, a madridskoj administraciji je za prijetio trgovinskim sankcijama. Odnosi su se pogoršali nakon što je Madrid odbio odobriti korištenje američkih vojnih baza u Španjolskoj za američke zrakoplove tijekom rata u Iranu.

Trump je Španjolsku nazvao "strašnim partnerom".

Unatoč napetostima, Trump i Sanchez su se rukovali na VIP tribini uoči početka finala Svjetskog prvenstva, u kojem je pobjedu odnijela Španjolska.

Javno rukovanje Trumpa i Sancheza označilo je drugo poglavlje u njihovom nesigurnom pomirenju nakon sastanka u Ankari ranije ovoga mjeseca, prenosi El Pais. Ondje su dvojica čelnika navodno razgovarala o nogometu i golfu.

Nogometna reprezentacija Španjolske je nakon produžetaka u nedjelju pobijedila Argentinu 1-0 i drugi put osvojila naslov svjetskih prvaka.