Kamere snimile 'najiščekivaniji' trenutak na tribinama: Trump mu je pružio ruku nakon svega
Trenutak rukovanja snimile su kamere nakon dugog razdoblja političkih napetosti među njima
Američki predsjednik Donald Trump susreo se u nedjelju na finalu Svjetskog nogometnog prvenstva u svečanoj loži stadiona MetLife u New Jerseyju s nekoliko čelnika s kojima ima zategnute odnose.
Srdačno je, ipak, pozdravio španjolskog premijera Pedra Sancheza unatoč višemjesečnim napetostima zbog odbijanja Španjolske da poveća obrambene izdatke na pet posto BDP-a, kako je dogovoreno na prošlogodišnjem NATO samitu. Rukovanje dvojice čelnika koji su se sukobljavali oko NATO pitanja i trgovinske politike strani su mediji opisali kao "jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri" i "jednom od najiščekivanijih scena finala".
Trenutak rukovanja snimile su kamere nakon dugog razdoblja političkih napetosti među njima.
Nakratko zakopali 'ratne sjekire'
Trump je oštro kritizirao Španjolsku jer nije povećala svoj obrambeni proračun, a madridskoj administraciji je za prijetio trgovinskim sankcijama. Odnosi su se pogoršali nakon što je Madrid odbio odobriti korištenje američkih vojnih baza u Španjolskoj za američke zrakoplove tijekom rata u Iranu.
Trump je Španjolsku nazvao "strašnim partnerom".
Unatoč napetostima, Trump i Sanchez su se rukovali na VIP tribini uoči početka finala Svjetskog prvenstva, u kojem je pobjedu odnijela Španjolska.
Javno rukovanje Trumpa i Sancheza označilo je drugo poglavlje u njihovom nesigurnom pomirenju nakon sastanka u Ankari ranije ovoga mjeseca, prenosi El Pais. Ondje su dvojica čelnika navodno razgovarala o nogometu i golfu.
Nogometna reprezentacija Španjolske je nakon produžetaka u nedjelju pobijedila Argentinu 1-0 i drugi put osvojila naslov svjetskih prvaka.