Trump mijenja taktiku: Povukao svog čovjeka za migrante nakon ubojstva na ulici

Šef Granične patrole Gregory Bovino, odgovoran za operacije protiv imigracije u SAD-u napustit će Minneapolis nakon smrti medicinskog tehničara Alexa Prettija u subotu, izvijestio je BBC.

Osim Bovina, grad će napustiti i nekoliko njegovih agenata, a posao će preuzeti 'car za granice', Tom Homan. Ova odluka predsjednika Donalda Trumpa činila se kao želja administracije da ublaži agresivno djelovanje saveznika u sklopu njegove kampanje suzbijanja ilegalnih migracija. Međutim, građani izvještavaju da se imigracijske racije nastavljaju.

S druge strane, zamjenica ministrice domovinske sigurnosti, Tricia McLaughlin objavila je na društvenim mrežama u ponedjeljak navečer kako Gregory Bovino nije razriješen dužnosti te da je on i dalje "ključan dio" tima Donalda Trumpa.

Ubojstvo Alexa Prettija

Američki imigracijski agenti u subotu su u Minneapolisu ubili američkog državljanina Alexa Prettija, koji je bio medicinski tehničar u bolnici za branitelje.

Ministarstvo domovinske sigurnosti tvrdi da su agenti pucali u samoobrani nakon što se Pretti, za kojeg kažu da je bio naoružan pištoljem, opirao pokušajima da ga razoružaju.

Brojni svjedoci i dužnosnici, kao i Prettijeva obitelj, osporili su službenu verziju događaja. BBC Verify, servis za provjeru činjenica, analizirao je sedam videozapisa trenutka u kojem agenti obaraju Alexa Prettija na tlo i utvrdio je da on, prema tim snimkama, nije držao oružje u rukama.

Pretti je drugi stanovnik Minneapolisa kojeg su ubili savezni agenti od njihovog dolaska u državu. Agenti ICE-a su 7. siječnja ubili Nicole Good, također američku državljanku.

Trump puca pod pritiskom?

Trump je u ponedjeljak razgovarao s guvernerom Minnesote, Timom Walzom i gradonačelnikom Minneapolisa, Jacobom Freyjem - demokratskim čelnicima koji se glasno protive prisutnosti agenata. Obje su strane kazale da je razgovor prošao pozitivno, što je znak da traže izlaz iz blokade.

Trump je izjavio da su on i Waltz na "sličnoj valnoj duljini", a Waltz je kazao da Trump razmatra opciju smanjenja broja agenata na ulicama. Također, Trump bi mogao dopustiti neovisnu istragu ubojstva Alexa Prettija koju bi proveo državni istražni ured (BCA).

Osiguravanje neovisne istrage Prettijeve smrti ključni je zahtjev lokalnih vlasti, jer su se nakon prethodnog ubojstva žalili da ih savezni dužnosnici drže podalje od slučaja.

Čak su i neki republikanci, poput senatora Johna Curtisa, pozvali na "transparentnu i neovisnu istragu", poručivši da odgovorni, bez obzira na titulu, moraju odgovarati.

Nakon ubojstva Prettija, Trump je zauzeo oprezniji stav. U objavama na društvenim mrežama i u jednom intervjuu, odbio je komentirati navodno Prettijevo odupranje uhićenju te se suzdržao od podrške djelovanju uključenih agenata.

