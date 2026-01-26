Što je ICE? Čelnika uspoređuju s Gestapom, regrutacija preko oglasa, ciljaju na nasilnike

U posljednjim trenucima Alexa Prettija, američkog državljanina i medicinskog tehničara, s više metaka dok su ga držali na podu – hladnokrvno su smaknuli agenti ICE-a.

Zapovjednik Granične patrole SAD-a Greg Bovino rekao je: "Bojeći se za svoj život i živote te sigurnost kolega policajaca, agent Granične patrole ispalio je obrambene hice."

ICE tvrdi da im je Pretti prijetio pištoljem, no snimke i svjedoci otkrivaju da je jedina „prijetnja“ bio mobitel u njegovoj ruci. Snimao je prosvjed i branio ženu koju su agenti gurnuli i pošpricali suzavcem. Pištoljem koji je legalno posjedovao – nije mahao, tvrde očevici.

Ubojstvo 37-godišnjeg medicinskog tehničara koji je skrbio o veteranima izazvalo je bijes na ulicama grada. Laži i zataškavanje dodatno su dolili ulje na vatru.

Guverner Minnesote Tim Walz zagrmio je: "Moje pitanje je – koji je plan, Donalde Trumpe? Koji je plan?"

Foto: Rtl Direkt

Hrvatski odvjetnik i bivši sudac zgrožen ubojstvom

Snimka ubojstva zgrozila je i poznatog hrvatskog odvjetnika i bivšeg suca Branka Šerića:

„To je takva zlouporaba koja je rezultirala time da nikakvih opravdanja nema. I nema imuniteta na koji se poziva dio vlasti – nema.“

Agenti koji zbog sumnje da netko nema papire mogu izvući iz kuće polugole građane ili uhititi dijete – izazvali su val nezadovoljstva diljem Amerike. Ljudi žive u strahu, objašnjava američki profesor sa zagrebačkom adresom, Cody McClain Brown s Fakulteta političkih znanosti:

„Ljudi su prestravljeni. Pogotovo ljudi smeđe boje kože ili imigranti, ali i Amerikanci koje isto trpaju u zatvore.“

Foto: Rtl Direkt

ICE - Trumpova paravojska?

A što je uopće ICE, koji kritičari zovu i Trumpovom paravojskom?

Carinska i imigracijska služba osnovana je nakon terorističkih napada 2001. godine, a posao joj je hvatanje ilegalnih imigranata. Imaju široke ovlasti, mogu uhićivati i koristiti silu ako su ugroženi. Godinama su to radili u tišini, sve dok Trump nije odlučio od njih napraviti „vojsku pod maskama“ koja sije strah. Broj im se udvostručio u godinu dana – na više od 22 tisuće.

McClain Brown kaže: "Oni su osmišljeni da budu agenti kaosa. Ne provjeravaju prošlost agenata gotovo uopće. Treniraju ih četrdesetak dana prije nego što izađu na ulice. Regrutiraju ih preko online oglasa, ciljajući bijele supremaciste sklone nasilju."

Čelnika uspoređuju s Gestapom

Na čelu ICE-a je Gregory Bovino, kojeg zbog specifičnog kaputa uspoređuju s Gestapom i koji je postao glavno lice Trumpove borbe protiv ilegalaca. Samo prošle godine deportirano je više od 605 tisuća ljudi, no i oni koji podržavaju oštre migracijske mjere teško mogu prihvatiti bešćutna ubojstva.

Foto: Rtl Direkt

Poznati desni podcaster Joe Rogan nakon ubojstva Nicole Good metode ICE-a usporedio je s nacistima:

„Ne želite militarizirane ljude na ulicama koji samo lutaju okolo i otimaju ljude, od kojih su mnogi američki državljani koji jednostavno nemaju dokumente sa sobom. Hoćemo li stvarno biti Gestapo?“

Nakon niza incidenata bivši predsjednici Bill Clinton i Barack Obama pozvali su Amerikance da ustanu i obrane demokraciju. Agenti ICE-a sve se više ponašaju kao paravojska – ne odgovaraju nikome, uhićuju, tuku i pucaju, a takva državna represija nije demokracija, upozorava Šerić.

Branko Šerić dodaje:

„Ovakvo nasilje nad vlastitim građanima tipično je za fašističke države. Možda je to težak izraz za SAD, ali ovdje se radi o nasilju države nad pojedincima.“

Donald Trump, nakon brojnih kritika, poručio je da će njegova administracija preispitati okolnosti smrtonosne pucnjave te najavio da će s vremenom povući agente iz Minnesote. Pitanje je samo – kada i hoće li prije toga još netko smrtno stradati.