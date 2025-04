Kontroverzni Trumpov intervju, iznio šokantne tvrdnje: 'Ukrajina je kriva za rat'

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je izazvao kontroverze u intervjuu za Time magazin, koji je vođen 22. travnja. U tom razgovoru Trump je iznio oštre kritike na račun Ukrajine i ponovio da je on jedini koji može zaustaviti rat u Ukrajini, dok je jasno dao do znanja da smatra kako će Krim, anektiran od strane Rusije 2014. godine, zauvijek ostati u rukama Moskve.

'Ukrajina je kriva za početak rata'

Trump je u intervjuu iznio uvjerenje da je Ukrajina odgovorna za izbijanje rata, naglašavajući da je to sve počelo kada su Ukrajinci počeli razmatrati mogućnost pridruživanja NATO-u.

"Mislim da je uzrok početka rata bio kada su Ukrajinci počeli govoriti o pridruživanju NATO-u. Da to nije bilo spomenuto, šanse da se rat ne dogodi bile bi mnogo veće", izjavio je Trump.

Za njega, rat je postao "Bidenov rat", a ne njegov, jer smatra da se nikada ne bi dogodio da je on bio na vlasti. "Ovo je rat koji se nikada nije trebao dogoditi. Putin ga nikada ne bi pokrenuo. Ovaj rat se nije trebao dogoditi", poručio je Trump, optužujući administraciju Joea Bidena za neuspjeh u sprječavanju sukoba.

'Krim će ostati ruski'

Jedan od najistaknutijih dijelova intervjua bio je Trumpov čvrst stav o Krimu. "Krim će ostati s Rusijom", rekao je. Trump tvrdi da je Krim već odavno pod ruskom kontrolom, iako međunarodna zajednica to smatra ilegalnom aneksijom.

"Tamo su Rusi, tamo su njihove podmornice bile puno prije nego što govorimo", dodao je Trump. Na pitanje hoće li Ukrajina ikada vratiti Krim, odgovorio je jasno: "Ne, mislim da ne."

Trump je, s još većom žestinom, istaknuo da to nije bilo njegovo "donošenje" odluke o Krimu, već Baracka Obame, koji je prema njegovim riječima omogućio aneksiju.

"Krim je otišao Rusiji. Predao ga je Barack Obama, a ne ja", rekao je Trump, podvlačeći kako bi on, da je bio predsjednik u to vrijeme, to spriječio.

'Mogao bih postići mir'

Kada je upitan o mogućnosti postizanja mira dok je Vladimir Putin još uvijek predsjednik Rusije, Trump je bio optimističan: "Mislim da je mir moguć. Ako sam ja predsjednik, to je vrlo vjerojatno. Ako je netko drugi predsjednik, nema šanse."

On je također vjeruje da je Putin voljan doći do mira, ali pod uvjetom da preuzme cijeli teritorij.

"Mislim da bi Putin to radije riješio na drugi način. Mislim da bi radije preuzeo cijelu stvar", izjavio je Trump, uvjeren da bi samo on mogao postaviti temelje za mirovne pregovore.

Trump je također podijelio svoja uvjerenja da je on jedini predsjednik koji bi mogao pregovarati s Putinom: "Mislim da sam jedini koji može to dogovoriti. I mislim da smo već daleko stigli. Imali smo jako dobre razgovore i vrlo smo blizu dogovora."

'Ukrajina nikada neće ući u NATO'

Trump se nije libio ni ponoviti da Ukrajina nikada neće ući u NATO, što smatra ključnim uzrokom rata.

"Mislim da nikada neće moći ući u NATO. Mislim da je to, od prvog dana, uzrokovalo rat", rekao je.

Za njega, početak rasprava o NATO članstvu Ukrajine bio je odlučujući trenutak koji je doveo do eskalacije sukoba.

'Rat se nikada nije trebao dogoditi'

Na kraju intervjua, Trump je ponovio svoju tvrdnju da je cijeli sukob nepotreban.

"Opet, ovo je Obamin rat. Ovo je rat koji se nikada nije trebao dogoditi", zaključio je. Prema Trumpu, rat je rezultat neuspjeha tadašnjeg predsjednika Obame da spriječi napetosti, za koju on smatra da bi je bio sposoban spriječiti.

