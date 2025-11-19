Moćnog princa pitala o brutalnom ubojstvu, Trump izgubio živce: 'Ne sramotite mi gosta'

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je u Bijeloj kući ugostio saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana (MBS) i pritom ga branio od pitanja novinara, javlja Daily Mail.

U obranu princa stao je nakon što je novinarka ABC Newsa Mary Bruce podsjetila na slučaj ubojstva saudijskog novinara Jamala Khashoggija iz 2018. godine. "Spominjete nekoga tko je bio ekstremno kontroverzan. Puno ljudi nije voljelo tog gospodina o kojem pričate", naveo je Trump.

"Stvari se događaju, ali on (Mohammed bin Salman) nije znao ništa o tome", dodao je Trump. Podsjetimo, Khashoggi, koji je živio u Virginiji i radio kao kolumnist Washington Posta, ubijen je u brutalnom atentatu nakon što je pozvan u saudijski konzulat u Istanbulu. Presrelo ga je 15 agenata, ugušili su ga i raskomadali. Njegovi posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni.

'Mislim da ste grozna novinarka'

Prijestolonasljednik je negirao umiješanost, ali smatra se da američke obavještajne službe vjeruju kako je on naručio ubojstvo. Upravo na te podatke pozvala se Bruce, koja je tu tvrdnju izravno izrekla pred MBS-om i dodala da su obitelji žrtava napada 11. rujna bijesne što se nalazi u Ovalnom uredu. "Zašto bi vam Amerikanci trebali vjerovati?", upitala je novinarka, nakon čega se ubacio Trump.

"Za koga vi radite? ABC? To su lažne vijesti", rekao je Trump, a nedugo zatim ponovno planuo na istu novinarku nakon što je postavila potpitanje o dokumentima o osuđenom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu. "Ne smeta mi pitanje, nego vaš stav. Mislim da ste grozna novinarka", poručio je Trump.

Mohammed bin Salman u konačnici je ipak prokomentirao ubojstvo novinara. "Strašno je čuti da netko izgubi život bez razloga. Bolno je i za nas u Saudijskoj Arabiji. Napravili smo ispravne korake u istrazi i unaprijedili smo sustav kako bismo bili sigurni da se nešto takvo ne dogodi u budućnosti", rekao je saudijski prijestolonasljednik.

