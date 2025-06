Djevojka danima zaglavljena na vulkanu, šire se dramatične snimke: 'Nema hrane ni vode'

Spasioci u Indoneziji danima tragaju za Julianom Marins (26), turistkinjom iz Brazila koja je tijekom planinarenja pala u blizini kratera aktivnog vulkana Rinjani, piše BBC.

Brazilski mediji navode da je nestala u subotu oko 6.30 sati po lokalnom vremenu dok je planinarila s grupom ljudi. Vlasti u Brazilu priopćile su da je pala s litice koja okružuje stazu pored kratera. Potraga i spašavanje zasad su bez uspjeha zbog ekstremnog terena i maglovitog vremena. Spasioci navode da su u subotu čuli krikove prestravljene Marins, koja je bila živa, iako u stanju šoka.

Internetom kruži snimka koja prikazuje djevojku kako sjedi na sivom tlu ispod planinarske staze. Ipak, spasioci je tog dana nisu mogli pronaći nakon što su spustili 300 metara i došli do mjesta na kojem su vjerovali da se nalazi. Nije odgovarala ni nakon što su je dozivali.

U nedjelju ujutro snimke dronom pokazale se da više nije na toj lokaciji, a gusta magla dodatno je otežavala posao spasiocima. U ponedjeljak su ipak ponovno locirali Marins, koja je izgleda pala još dublje. Njezina obitelj u objavi na društvenim mrežama rekla je da se potraga morala prekinuti zbog klimatskih uvjeta. "Spasioci su napredovali samo 250 metara, a do Juliane im je trebalo 350 metara", piše u objavi.

