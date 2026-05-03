TRAGEDIJA U NJEMAČKOJ /

Djevojka(16) se utopila snimajući video za TikTok: Sjedila prijatelju na ramenima, on izgubio ravnotežu

Foto: Screenshot/X/Ilustracija

Nakon dva sata intenzivne akcije, ronioci su pronašli njezino beživotno tijelo

3.5.2026.
18:32
danas.hr
U blizini napuštenog rudnika ugljena Frimmersdorf u Njemačkoj, u četvrtak poslijepodne dogodila se strašna tragedija kada se 16-godišnja djevojka utopila pokušavajući snimiti video za TikTok.

Beatrice je, prema riječima očevidaca, sjedila prijatelju na ramenima kada je on izgubio ravnotežu. Oboje su pali u vodu, ali djevojka, podrijetlom iz Rumunjske, nije znala plivati. Pred očima prijatelja potonula je u mutnoj vodi rijeke Erft i, nažalost, više nije izronila, piše Fenix Magazin.

Opsežna potraga

Prijatelji su u panici odmah pozvali pomoć. U potragu za Beatrice uključilo se 70 spasilaca, uključujući ronioce. Nakon dva sata intenzivne akcije, ronioci su pronašli njezino beživotno tijelo.

Dan kasnije, na mjestu nesreće okupila se neutješna obitelj. Otac djevojke je u očaju skočio u rijeku, nakon čega su ga članovi obitelji izvukli na obalu.

"Beatrice je bila draga i puna ljubavi. Najviše je voljela biti vani s prijateljima, a to je sada dovelo do ovoga kraja", rekla je kroz suze njezina majka.

UtapanjeTiktokNjemačka
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
