Djevojčica (1) umrla od opasne kemikalije u vlastitom domu: Policija uhitila dvije osobe

Muškarac (41) i žena (26) uhićeni su zbog smrti djevojčice (1) koja je preminula nakon što je u stanu na istoku Londona "došla u kontakt s kemikalijama", objavio je u srijedu Daily Mail.

Policija je potvrdila da su osumnjičeni za ubojstvo iz nehaja te da se nalaze u pritvoru. Dodali su da par nije od ranije poznao djevojčicu.

Podsjetimo, hitne službe u utorak su oko 13.20 sati pojurile u stan u ulici Barking Road nakon dojave o mirisu opasnih kemikalija u stanu u kojem su se nalazile dvije odrasle osobe i dvoje djece.

Cijela obitelj završila u bolnici

Sva četiri člana obitelji završili su u bolnici, gdje je jednogodišnja djevojčica preminula tijekom pružanja liječničke pomoći.

"Dvije odrasle osobe i još jedno dijete (6) primili su liječničku pomoć u bolnici. Njihove ozljede nisu opasne po život niti će imati trajne posljedice", stoji u priopćenju policije i dodaje se da je u tijeku istraga koja bi trebala utvrditi sve okolnosti slučaja, ali vjeruje se da tragedija nije povezana s terorizmom.

Na intervenciji su bili i vatrogasci koji su evakuirali desetak ljudi iz okolnih stanova. Službe su prozračile stan i pretražile ga kako bi se potvrdilo ima li prisutnosti opasnih tvari. Analiza na mjestu događaja trajala je oko tri sata.

