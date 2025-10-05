STRAŠNA NESREĆA /

Dječak (6) s teškim ozljedama pronađen na pruzi: Liječnik je mogao samo konstatirati smrt

Dječak (6) s teškim ozljedama pronađen na pruzi: Liječnik je mogao samo konstatirati smrt
×
Foto: Zoonar/claudio Divizia, Zoonar Gmbh/alamy/profimedia

Promet S-Bahna na jugu Hamburga obustavljen je. Istraga je u tijeku

5.10.2025.
10:34
danas.hr
Zoonar/claudio Divizia, Zoonar Gmbh/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U Hamburgu je u subotu poslijepodne pronađeno beživotno tijelo šestogodišnjeg dječaka.

Savezna policija potvrdila je za njemački BIld da je dječak pronađen s vidljivo teškim ozljedama na otvorenoj željezničkoj trasi, u šljunku između tračnica, ispod pješačkog mosta na ulici Brackstraße u hamburškom naselju Wilhelmsburg.

Okolnosti smrti još nepoznate

Liječnik hitne pomoći koji je stigao na mjesto događaja mogao je samo konstatirati smrt djeteta. Još uvijek nije jasno kako je točno došlo do smrtonosnih ozljeda.

Iznad mjesta nesreće kružio je helikopter Savezne policije. Jedan vlak gradske željeznice (S-Bahn) trenutačno se u postaji Harburg pregledava u potrazi za tragovima eventualne nesreće. Promet S-Bahna na jugu Hamburga obustavljen je. Istraga je u tijeku.

Poginulo DijeteZeljeznicka PrugaNjemačka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STRAŠNA NESREĆA /
Dječak (6) s teškim ozljedama pronađen na pruzi: Liječnik je mogao samo konstatirati smrt