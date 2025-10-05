Dječak (6) s teškim ozljedama pronađen na pruzi: Liječnik je mogao samo konstatirati smrt

U Hamburgu je u subotu poslijepodne pronađeno beživotno tijelo šestogodišnjeg dječaka.

Savezna policija potvrdila je za njemački BIld da je dječak pronađen s vidljivo teškim ozljedama na otvorenoj željezničkoj trasi, u šljunku između tračnica, ispod pješačkog mosta na ulici Brackstraße u hamburškom naselju Wilhelmsburg.

Okolnosti smrti još nepoznate

Liječnik hitne pomoći koji je stigao na mjesto događaja mogao je samo konstatirati smrt djeteta. Još uvijek nije jasno kako je točno došlo do smrtonosnih ozljeda.

Iznad mjesta nesreće kružio je helikopter Savezne policije. Jedan vlak gradske željeznice (S-Bahn) trenutačno se u postaji Harburg pregledava u potrazi za tragovima eventualne nesreće. Promet S-Bahna na jugu Hamburga obustavljen je. Istraga je u tijeku.