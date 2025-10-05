Detalji prometne nesreće kod Omanovca: Sedam osoba ozlijeđeno u sudaru automobila

U subotu oko 13.30 sati u mjestu Omanovac, 18-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom, nepropisno je pretjecao osobni automobil kojim je upravljao 36-godišnjak, a koji je skretao ulijevo u sporednu ulicu.

Tom prilikom je došlo do udara prednjeg desnog dijela osobnog automobila kojim je upravljao 18-godišnjak u lijevu bočnu stranu osobnog automobila kojim je upravljao 36-godišnjak te slijetanja navedenog vozila u putni kanal, izvijestila je PU požeško-slavonska.

U prometnoj nesreći lakše je ozlijeđen 36-godišnji vozač kao i putnici iz vozila starosti 60 i 65 godina.

Lakše je ozlijeđeno i troje putnika starosti 16 godina koji su se nalazili u vozilu s 18-godišnjim vozačem koji je također lakše ozlijeđen i protiv kojeg slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Slijedi i obavijest Hrvatskom zavodu za socijalni rad Područni ured Pakrac.