Detalji prometne nesreće kod Omanovca: Sedam osoba ozlijeđeno u sudaru automobila

Detalji prometne nesreće kod Omanovca: Sedam osoba ozlijeđeno u sudaru automobila
Foto: Pu Splitsko-dalmatinska/Ilustracija

U prometnoj nesreći ozlijeđeni su vozači i putnici u oba vozila

5.10.2025.
9:00
danas.hr
Pu Splitsko-dalmatinska/Ilustracija
U subotu oko 13.30 sati u mjestu Omanovac, 18-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom, nepropisno je pretjecao osobni automobil kojim je upravljao 36-godišnjak, a koji je skretao ulijevo u sporednu ulicu.

Tom prilikom je došlo do udara prednjeg desnog dijela osobnog automobila kojim je upravljao 18-godišnjak u lijevu bočnu stranu osobnog automobila kojim je upravljao 36-godišnjak te slijetanja navedenog vozila u putni kanal, izvijestila je PU požeško-slavonska.

U prometnoj nesreći lakše je ozlijeđen 36-godišnji vozač kao i putnici iz vozila starosti 60 i 65 godina.

Lakše je ozlijeđeno i troje putnika starosti 16 godina koji su se nalazili u vozilu s 18-godišnjim vozačem koji je također lakše ozlijeđen i protiv kojeg slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.  

Slijedi i obavijest Hrvatskom zavodu za socijalni rad Područni ured Pakrac.

