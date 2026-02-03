Izgubili se na otvorenom moru: Dječak (13) isplivao 4 kilometra do obale kako bi spasio svoju obitelj

Trinaestogodišnji dječak spasio je majku i dvoje mlađe braće i sestara nakon što su ih snažni vjetrovi odnijeli na otvoreno more u jugozapadnom dijelu Zapadne Australije, a on je u teškim uvjetima plivao satima kako bi potražio pomoć.

Obitelj je boravila na odmoru u mjestu Quindalup, oko 200 kilometara južno od Pertha, kada su u petak poslijepodne jaki vjetrovi gurnuli njihove napuhane SUP daske i kajak dalje od obale zaljeva Geographe, piše The Guardian.

Kako prenosi ABC, Austin Appelbee (13) pokušao se kajakom vratiti prema obali kako bi alarmirao službe, no plovilo je počelo tonuti. Zbog toga je bio prisiljen skočiti u more i zaplivati prema kopnu, prešavši oko četiri kilometra u zahtjevnim uvjetima.

U razgovoru za nacionalnu televiziju opisao je kako se "borio s uzburkanim morem" dok je plivao s prslukom za spašavanje. Nakon otprilike dva sata odlučio ga je skinuti kako bi se mogao lakše kretati.

"Mislio sam da sam nešto vidio u vodi i bilo me jako strah, a u glavi sam stalno ponavljao da ću uspjeti“, rekao je dječak, dodajući da se pokušavao usredotočiti na „najsretnije stvari“ u životu kako bi ostao pozitivan. Nadodaje kako u jednom trenu "ostao potpuno bez zraka, ali da nije mogao osjetiti koliko je zapravo umoran".

Nakon višesatne borbe s morem uspio je stići do obale, no ni tada nije bilo gotovo.

Uspio je stići do obale

"Napokon sam došao do obale, dotaknuo dno plaže i samo se srušio. Nakon toga sam morao trčati dva kilometra do telefona", ispričao je. Tamo je nazvao hitne službe.

"Nazvao sam 000 i rekao da mi trebaju helikopteri, avioni i brodovi, da je moja obitelj na moru. Bio sam vrlo smiren. Mislim da je to bio šok", objasio je Austin. Policija Zapadne Australije zaprimila je dojavu oko 18 sati te je odmah pokrenuta opsežna akcija potrage i spašavanja u kojoj su sudjelovali vodena policija, volonteri pomorskog spašavanja i spasilački helikopter.

Majka (47) te dvoje djece u dobi od 12 i 8 godina pronađeni su oko 20.30 sati, kako se drže za dasku. Volontersko plovilo za pomorsko spašavanje potom je upućeno na njihovu lokaciju i sva tri člana obitelji su sigurno izvučena iz mora.

Pronađeni su kako plutaju usred mora

Zapovjednik Naturaliste Volunteer Marine Rescuea Paul Bresland izjavio je da su pronađeni oko 14 kilometara od obale te da su satima plutali u uzburkanom moru.

Posebno je istaknuo kako je detaljan opis boja kajaka i dasaka, koji je dao 13-godišnjak, bio ključan za uspjeh potrage.

Obitelj su na mjestu događaja pregledali djelatnici hitne pomoći, nakon čega su prevezeni u zdravstveni centar. Iz te službe poručili su kako je riječ o "izvanrednom spašavanju" te pohvalili dječaka zbog njegovih "hrabrih postupaka".

Policijski inspektor James Bradley zahvalio je svim službama uključenima u akciju te upozorio da se uvjeti na moru mogu vrlo brzo promijeniti.

"Srećom, sve tri osobe nosile su prsluke za spašavanje, što je pridonijelo njihovom preživljavanju", rekao je.

"Postupci trinaestogodišnjeg dječaka ne mogu se dovoljno pohvaliti; njegova odlučnost i hrabrost u konačnici su spasili živote njegove majke i braće i sestara", nadodao je Bradley.

