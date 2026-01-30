Ponos riječkog brodogrališta zapeo na moru: 'Ovo je mogla biti katastrofa epskih razmjera'

U dubokom ledu Antarktike zapeo je kruzer s više od 200 putnika. Velikom brodu poslan je u pomoć ledolomac američke Obalne straže, javlja Daily Mail.

Australski kruzer "Scenic Eclipse II" u probleme je upao prošlog vikenda dok je plovio Rossovim morem. Poslan je poziv u pomoć te je u akciju spašavanja ubrzo krenuo ledolomac američke Obalne straže "Polar Star", prenosi

Koliko je led bio debeo svjedoči i činjenica da ga je "Polar Star" probio iz drugog pokušaja. Kruzer je na svom putovanju posjetio Rossovo more, Rossov greben, te kolibe Shackleton i Scott u blizini stanice McMurdo.

🚨 Insane visuals!



A luxury cruise ship got trapped in thick, solid ice near McMurdo Sound..Antarctica's most ice-dense stretches



The Scenic Eclipse II vessel was unable to move for hours.. it contacted the US Coast Guard Polar Star



The Polar Star circled the stranded… pic.twitter.com/SXOruU22Ge — Nabila Jamal (@nabilajamal_) January 30, 2026

Za dlaku izbjegnuta katastrofa

"Svega koji sat prije nego što smo ostali zarobljeni u ledu, bili smo najjužniji brod na planetu i samo nekoliko milja od najjužnije oceanske točke na Zemlji stoga nije teško zaključiti kako smo zaista imali sreće što se ledolomac nalazio u blizini.

Da nije, ovo je mogla biti katastrofa epskih razmjera", rekao je Steven Falk, jedan od putnika na kruzeru kojem se na putu našao led debljine oko metar i pol.

"Zarobljeni" je kruzer na kraju sretno ispraćen na otvoreno more i ova je ledena priča ipak završila sretnim ishodom. Portal Morski.hr piše kako je "Scenic Eclipse II" izgrađen u brodogradilištu 3. MAJ u Rijeci, dok je njegov sestrinski brod 'Scenic Eclipse I' izgrađen u pulskom Uljaniku.

