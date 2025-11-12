Dijana Hrka u sve težem zdravstvenom stanju, na intervencije izašle dvije hitne pomoći

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, mladića koji prošle godine poginuo u padu nadstrešnice na Željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, već 11. dan štrajka glađu.

Zbog njenog sve lošijeg zdravstvenog stanja danas su ispred Narodne skupštine morale intervenirati čak dvije ekipe Hitne pomoći. Prvu intervenciju, čiji je pozivatelj nepoznat, Hrka je odbila, no drugu ekipu, koju su pozvali ratni veterani koji pomažu Hrku, prihvatila je i pružena joj je liječnička pomoć, piše N1 Srbija.

Hrka je jučer potvrdila da je malaksala, ali da ne odustaje. Štajk glađu u Novom Sadu nastavlja i autoprevoznik Milomir Jaćimović, kao i njegov sin Milan. Podršku im svakodnevno pružaju brojni građani, pa su okupljanja najavljena i za danas. Roditelji Pete gimnazije održat će ispred Ministarstva prosvjete.

Vidno iscrpljena

Nakon intervencije, Hrka se nakratko pojavila pred okupljenim građanima i izašla na sunce. Prema izvještajima, vidno je slaba i u prilično lošem zdravstvenom stanju. Zabrinuti građani, koji joj danima pružaju podršku, povremeno su joj skandirali ime i pljeskali.

Detalji o njezinom zdravstvenom stanju i dalje nisu poznati. Veterani su ponovili kako prije 16 sati neće davati izjave za medije. Ništa rječitija nije bila ni liječnica iz Hitne pomoći, koja je na upit novinara kratko poručila da je "jedina adresa za to Dijana Hrka".

Ispred Narodne skupštine i dalje se nalaze brojni građani, sveučilišni profesori i učenici koji su došli pružiti podršku Dijani Hrki u njezinom štrajku.

POGLEDAJTE VIDEO: Nastavak žestokih sukoba u Srbiji: Uhitili autoprijevoznika koji je vozio studente na prosvjed