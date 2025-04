Cure potresni detalji o helikopteru smrti: Prije par mjeseci na njemu uočeni problemi

Na helikopteru, koji se ranije ovoga tjedna srušio u njujoršku rijeku Hudson tijekom izletničkog leta i pritom ubio šestero ljudi, uočeni su "mehanički problemi" prije nekoliko mjeseci, objavio je New York Post pozivajući se na podatke Savezne uprave za zrakoplovstvo.

Zrakoplov Bell 206L-4 Long Ranger IV, u vlasništvu i pod upravom New York Helicoptera imao me mehaničke probleme sa sklopom prijenosa koji su otkriveni prošloga rujna. Zapisi pokazuju da je helikopter napravljen 2004. godine i da je imao 12.728 sati leta u trenutku kada je bio prisiljen na popravak.

Savezna agencija prvi je put reagirala u prosincu 2022. i pozvala na inspekciju te savjetovala moguću zamjenu lopatica glavnog propelera zbog "raslojavanja", odnosno problema s odvajanjem unutarnjih slojeva zbog oštećenja ili drugih nedostataka.

Još nisu nađeni svi dijelovi

U slučaju da se takav problem ne riješi, može uzrokovati kvar lopatice propelera.

Druga direktiva izdana je u svibnju 2023. godine i spominjala je testiranje i moguću zamjenu osovina propelera na osam modela letjelica, uključujući i onom koji je sudjelovao u smrtonosnoj nesreći u četvrtak.

Propeleri srušene letjelice još uvijek nisu nađeni, objasnila je u petak predsjednica Nacionalnog odbora za sigurnost prometa Jennifer Homendy, dok ronioci njujorške policije još uvijek tragaju za dijelovima letjelice.

Kronologija tragedije

Uzrok tragedije u kojoj su poginuli pilot, španjolski direktor, njegova supruga i troje djece još nije poznat, no istraga bi trebala otkriti što je pošlo po krivu i zašto je letjelica naopačke pala u rijeku. Detaljno će se istražiti iskustvo pilota te nepotpune ostatke helikoptera koji su dosad izvučeni na površinu.

Na snimci koja je zabilježila zastrašujući trenutak nesreće, vidi se kako se helikopter raspada u zraku prije nego što je završio u rijeci.

Turistički helikopter poletio je u 14 sati i 59 minuta, nakon čega je izgubio kontrolu te okrenut naopako pao u vodu u blizini donjeg Manhattana oko 15 sati i 15 minuta po tamošnjem vremenu, te je potonuo, kazali su dužnosnici.

Načelnica policije Jessica Tish kazala je da je let pošao po zlu kada je helikopter došao do mosta Georgea Washingtona nakon čega se srušio.

Nije prvi ovakav slučaj

Među poginulima su izvršni direktor Siemensa Agustin Escobar, njegova supruga Merce Camprubi Montal i troje djece u dobi od četiri, pet i 11 godina koji su iz Španjolske stigli u posjetu u New York istoga dana. Odlučili su da će im prva turistička atrakcija na putovanju biti razgledavanje grada iz zraka, međutim obiteljski izlet ubrzo se pretvorio u tragediju.

Prema dosadašnjim informacijama, čini se da je pilot tijekom leta upozorio da su ostali bez goriva.

"Pilot je javio da slijeće i da mu treba gorivo. Za to bi mu trebalo tri minute, no primijetili smo da se nakon 20 minuta nije vratio", kazao je Michael Roth, izvršni direktor kompanije New York Helicopter Charter Inc. koja je organizirala sporni turistički let iznad grada.

Ovo nije prva put da se letjelica ove turističke tvrtke našla pod povećalom. Helikopter Bell 206, koji je prevozio šestero švedskih turista srušio se u rijeku Hudson u lipnju 2013. godine, pri čemu su pilot i četiri člana obitelji čudom preživjeli.

