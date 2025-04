Potresne fotografije poginulih u padu helikoptera: Među žrtvama direktor Siemensa i obitelj

Obiteljski izlet i razgledavanje New Yorka iz zraka pretvorio se u tragediju kada se helikopter s pilotom i petero putnika srušio u rijeku Hudson i ubio sve koji su bili na letu.

CNN doznaje, pozivajući se na informacije dužnosnika, da su među poginulima izvršni direktor Siemensa Agustin Escobar, njegova supruga Merce Camprubi Montal i troje djece u dobi od četiri, pet i 11 godina s kojima je bio u posjetu iz Španjolske.

"Jedino što vam mogu reći je da smo shrvani i uništeni", kazao je Michael Roth, izvršni direktor kompanije New York Helicopter Charter Inc. koja je organizirala sporni turistički let iznad grada.

Posljednje fotografije obitelji

Pojavila su se posljednje fotografije obitelji koja nasmiješeno pozira ispred helikoptera prije nego što su se ukrcali i krenuli na izlet. Veseli su bili i unutar letjelice, koja se svega nekoliko minuta nakon srušila u rijeku Hudson u New Yorku. Fotografije se masovno šire društvenim mrežama i vjeruje se da su posljednje slike koje je obitelj snimila zajedno.

Vjeruje se da je obitelj u New York stigla ranije u četvrtak iz Barcelone te odlučila da će razgledavanje grada iz zraka biti njihova prva turistička atrakcija, prenosi Mirror. Za sada se još uvijek ne zna zašto je helikopter Bell 206 pao u rijeku i što je krenulo po zlu tijekom leta. No, pilot je upozorio da su ostali bez goriva neposredno prije tragedije.

"Pilot je javio da slijeće i da mu treba gorivo. Za to bi mu trebalo tri minute, no primijetili smo da se nakon 20 minuta nije vratio"; kazao je Roth za američke medije. "Svi smo shrvani. Moja žena ne prestaje plakati. Smrt djeteta i bilo kojeg ljudskog bića je monumentalna katastrofa", dodao je Roth.

Foto: X/ Just Data

Trump izrazio sućut

Escobar je bio predsjednik i glavni izvršni direktor Siemensa u Španjolskoj, kao i izvršni direktor Siemens Mobility Southwest Europe. Diplomirao je industrijsko inženjerstvo na Sveučilištu Pontificia Comillas u Madridu te je imao 25 godina međunarodnog iskustva u sektoru energetike i transporta. Jedno je vrijeme obnašao dužnost potpredsjednika Njemačke gospodarske komore za Španjolsku.

Osim Escobara i njegove obitelji, u nesreći je poginuo i pilot (36) čiji identitet vlasti nisu otkrile.

Američki predsjednik Donald Trump izrazio je sućut obitelji i prijateljima žrtava. U objavi na Truth Socialu poručio je da tajnik prometa Sean Duffy i njegov tim istražuju nesreću te da će uskoro "objaviti što se točno dogodilo".

U međuvremenu se oglasio i španjolski premijer Pedro Sanchez koji je nesreću nazvao "nezamislivom tragedijom" u objavi na društvenoj mreži X, nekadašnjem Twitteru.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Kronologija leta smrti

Helikopter je letio svega 16 minuta prije nego što su stvari krenule po zlu, a on je naopako pao u vodu u blizini donjeg Manhattana. Poletio je s helidroma na Wall Street u 14 sati i 59 minuta, napravio krug u blizini Kipa slobode te se srušio u rijeku Hudson blizu mosta George Washington.

Ronioci njujorške policije i vatrogasaca izronili su tijela žrtava. Četvero je proglašeno mrtvima na mjestu nesreće, a dvoje je odvezeno u lokalne bolnice gdje su podlegli ozljedama. Helikopter je naopako pao u vodu, kazali su dužnosnici.

Savezna uprava za zrakoplovstvo kazala je da se radilo o modelu helikoptera Bell 206. Uprava i Nacionalni odbor za sigurnost prometa provest će istragu kojom će rukovoditi Odbor.

Na snimci nesreće, koja se dogodila u blizini četvrti Tribeca, vidi se kako velik predmet zaranja u rijeku, kao i dio propelera. Zatim se pojavljuje nekoliko brodova spasilačke službe i policije koji kruže oko dijela rijeke u kojemu je helikopter potopljen, a iz kojega viri samo podvozje.

